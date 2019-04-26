Годовщина Чернобыльской трагедии: ученый показал шокирующие фотографии животных

Животные в Чернобыльской зоне (Коллаж РБК-Украина)

В Чернобыле появились редкие и краснокнижные животные

26 апреля 2019 года – 33 годовщина трагедии на Чернобыльской атомной электростанции. Как рассказывают ученые, за эти годы в лесах вокруг Чернобыля своей жизнью начала жить дикая природа.

Заместитель директора Международной радиоэкологической лаборатории, начальник отдела радиоэкологических исследований Сергей Гащак установил в Чернобыльских лесах фотоловушку, которая зафиксировала, какие животные сейчас обитают в зараженной зоне.

Черный аист, который занесен в Красную книгу

Он отмечает, что в Чернобыле появились редкие краснокнижные виды животных, которые исчезли в этой местности много лет назад.

Журавли танцуют перед камерой

Европейское научное сообщество оценило работу в Чернобыльской зоне и отметило, что за последние 30 лет там появился практически заповедник с редкими и уникальными животными и птицами.

Малый подорлик. Также занесен в Красную книгу.

Обычный эксперимент Гащака превратился в серьезную научную работу и теперь несколько раз в год в зону ЧАЭС отправляется экспедиция биологов, которые регистрируют местных животных.

Животные в Чернобыльской зоне чувствуют себя прекрасно

Вместе со своими коллегами Сергей Гащак решил добиваться того, чтобы Чернобыльской зоне присвоили статус заповедника.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что редкий чернобыльский лемур был запечатлен на фото.

А также рассказывали о том, как выглядит ЧАЭС сегодня (фоторепортаж).