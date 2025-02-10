Годинник Судного дня: що це таке та коли він покаже кінець світу

Історія виникнення Годинника Судного дня

Ідея створення Годинника Судного дня належить вченим, зокрема Альберту Ейнштейну та Роберту Оппенгеймеру. Вони прагнули створити механізм, що буде символізувати загрозу ядерної війни, яка виникла після Другої світової війни.

Від початку існування годинника його час показував наближення до кінця світу, однак із часом кількість хвилин до півночі змінювалася залежно від глобальних подій.

Після підписання Договору між США та СРСР у 1991 році, коли ядерна загроза була значно знижена, стрілки годинника були відведені назад. Проте останнім часом через нові глобальні загрози годинник наближається до символічної "півночі".

Ядерна загроза

Одним із основних факторів, що впливає на Годинник Судного дня, є ядерна загроза. Війна в Україні та дії Росії, зокрема припинення виконання міжнародних угод щодо скорочення ядерного арсеналу, суттєво посилили напругу. Інші країни, такі як Китай, активно збільшують свої ядерні арсенали, а США, своєю чергою, відмовляються від активної ролі у стримуванні ядерної ескалації.

Можливість застосування ядерної зброї як елемент "контрольованого конфлікту" підвищує ризик глобальної катастрофи. Все це призводить до наближення Годинника Судного дня до півночі.

Зміна клімату та екологічні проблеми

2024 рік став найспекотнішим за всю історію спостережень, що стало додатковим сигналом для Годинника Судного дня. Повені, циклони, пожежі та інші природні катастрофи завдали суттєвого удару по екосистемах планети. Попри це, зусилля зі скорочення викидів парникових газів залишаються недостатніми.

Екологічні зміни, зокрема глобальне потепління, стають однією з головних загроз для існування людства і зменшують здатність планети підтримувати життєві процеси. Погіршення кліматичних умов підсилює відчуття наближення катастрофи, що відображено у часі на Годиннику Судного дня.

Обкладинка "Бюлетеня вчених-атомників" з ідеєю Годинника Судного дня (зображення: Вікіпедія)

Біологічні загрози та пандемії

Пандемія COVID-19 продемонструвала, наскільки вразливими є глобальні системи охорони здоров'я, а також підвищила занепокоєння щодо біологічних загроз. Зростає ризик виникнення нових пандемій, викликаних не тільки природними вірусами чи бактеріями, але й зловживаннями в біологічних дослідженнях.

Міжнародні лабораторії, що займаються вивченням патогенів, можуть стати джерелом нових небезпек, якщо технології будуть використані не за призначенням. Ці фактори додатково підвищують тривогу вчених, що відображається у ході Годинника Судного дня.

Ризики нових технологій та штучний інтелект

Штучний інтелект (ШІ) і нові технології стали іншими важливими чинниками, що впливають на Годинник Судного дня. Існують серйозні етичні та технічні питання, пов'язані з використанням автономних систем для прийняття рішень у воєнних конфліктах.

Можливість використання ШІ для управління ядерною зброєю або в якості інструменту для інформаційних атак підвищує ризики глобального хаосу. Поширення дезінформації та неконтрольоване впровадження ШІ можуть призвести до розладів, які здатні порушити стабільність суспільства.

Вчені побоюються, що такі технології можуть стати причиною небезпечних ескалацій конфліктів, що також відображається у символічному часі Годинника Судного дня.

Годинник Судного дня залишається важливим інструментом для оцінки глобальних ризиків і загроз для людства. Він не лише відображає конкретні події, а й слугує нагадуванням про необхідність усвідомлення колективної відповідальності за наше майбутнє.