Ягоди вразять розміром! Безкоштовне супердобриво для підживлення полуниці

Правила підгодівлі ягід

Важливо пам'ятати, що підживлення підбираються з огляду на вік полуничних кущів. У перший рік життя кущів добриво можна не вносити, це необов'язково.

Мінеральні та органічні підживлення будуть потрібні рослині на другий і четвертий роки, на третій - вносять переважно мінеральні добрива.

Безкоштовне добриво з кропиви

Зверніть увагу на величезну роль та користь натуральних органічних добрив. Кропива не тільки удобрює полуницю, а й насичить ґрунт корисними речовинами.

У заповнене до країв кропивою відро залийте води та дайте настоятися чотири дні. Розведіть настій водою 1:10 і приступайте до поливу. Вносьте 0,5 л добрива під кожен кущ 1 раз на 30 днів.

Фахівці переконують, що кропив'яне підживлення здатне створити диво для полуниці. Кущі рвонуть у зріст, зміцніють, зазеленіють і надалі чудово плодоноситимуть.

Доповніть органіку мінеральними добривами

Цього разу вам знадобиться купити добриво. Чудово підійде нітроамофоска, яку вносять під кущі у квітні.

Приготуйте розчин для поливу: на 10 л води 1 ст. ложку нітроамофоски. Внесіть під кожен кущ 0,5 літрів розведеного добрива.