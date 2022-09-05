"Год боролась за жизнь": у победительницы "Голосу країни" Оксаны Мухи диагностировали рак

По ее словам она пережила непростой год. Певица злилась на себя, потому что мало времени провела с сыном и мало заботился о себе.

Она отметила, что закрылась от всего мира и друзей, и пыталась принять всю ситуацию.

"Готова рассказать о моем непростом годе. Моя боль. Готова, потому что считаю, что победила. Так думаю, потому что теперь знаю, каково это - иметь рак. Я пережила, мне переболело, и теперь знаю, что победить - это реально, потому что так должно быть. Я должна жить, потому что люблю! Почти год боролась за жизнь. Это был мой рак. Мой путь", - написала она.

Также она добавила, что стала сильнее, и рак - не приговор, хотя и очень жесток.

К тому же певица и мысли не допускала, чтобы отменить концерты. Поэтому даже во времени терапий, она давала концерты в декабре 2021-го во Львове, в январе-2022 - в Виннице, Киеве и Ивано-Франковске, и в феврале-2022 в Праге.

Для Оксаны Мухи самым большим ударом стала война в Украине, которая забрала все ее силы. Во время испытаний она встретила свою любовь - художника Николая, который поддерживал ее и нарисовал для нее знаковую картину, когда она боролась с болезнью.

"Безысходность. Дикая боль, потому что ты далеко, потому что ты не можешь помочь так, как бы хотел... мне очень повезло. За год до болезни судьба подарила мне Николая. Он прошел рядом все 24/7 испытаний. Мой Ангел-Хранитель. И вы сейчас видите еще один мой портрет авторства Niko Strus Art&Design - "Я победила". Такой меня видело немного людей. Я возвращаюсь. Немного изменилась. Нужно открыться снова", - подытожила певица.

У певицы Оксаны Мухи был рак (instagram.com/mukha_oksana_official)