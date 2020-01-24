Год Белой Металлической Крысы: эти волшебные ритуалы принесут удачу

Магические ритуалы Китайского Нового года (Коллаж РБК-Украина)

Белая Металлическая Крыса вступит в свои права 25 января

Год Белой Металлической Крысы по восточному календарю наступит в ночь с 24 на 25 января. Он совпадает с январским новолунием и по мнению астрологов, этот день обладает магической силой.

История праздника

Китайский новый год отмечается во многих странах мира и считается, что Белая Металлическая Крыса именно в этот день официально вступит в свои права. Традиции Китая гласят, что встречать новый год нужно в одежде красного цвета, так как она отпугивает злых духов, а дом нужно украсить красными фонариками.

На столе в новый год должны быть мандарины и апельсины, и число на тарелке должно быть парным – они приносят удачу и достаток. Никаких особенных подарков жители Китая друг другу не дарят. Традиционное поздравление для близких – это красный конвертик с деньгами, которыми жители восточных стран обмениваются в новогоднюю ночь или утром.

Волшебные ритуалы для привлечения денег

Для того, чтобы привлечь финансы в свою жизнь, нужно сшить красный мешочек и наполнить его монетами, а потом промыть его в проточной воде. Считается, что такой ритуал поможет смыть с монеток всю чужую энергетику. После этого монеты следует высыпать в красивое, но неметаллическое блюдо. В мешочек нужно насыпать рис и оставить его в углу квартиры на юго-востоке.

Астролог Эфа Форина рассказала о своем денежном ритуале в комментарии для издания OBOZREVATEL.

Для ритуала нужно 8 китайских монет (можно использовать обычные монеты или купюры), 8 мандаринов и 8 красных свечей.

"Начинать ритуал нужно 25 января, в первый лунный день. Он должен длится на протяжении 8 дней, то есть до 1 февраля включительно. На праздничный стол поставьте красивое блюдо, положите в него 8 монет или купюр, сверху 8 мандаринов, а вокруг блюда поставьте 8 красных свечей, зажгите их. Далее на протяжении 8 дней берите по одному мандарину, чистите его и съедайте, а кожуру оставляйте на блюде", - рассказала Форина и добавила, что через 8 дней нужно деньги положить в то место, где вы обычно храните сбережения.

Кожуру нужно высушить, потом смолоть на кофемолке и тонким слоем рассыпать перед и за входной дверью со словами: "Деньги в дом, изобилие в дом, процветание в дом, благополучие в дом, прибыль в дом, удача в дом".

Волшебные ритуалы для исполнения желаний

Также в новогоднюю ночь нужно бодрствовать, чтобы не "проспать удачу". На Востоке в эту ночь смотрят концерты, гуляют, общаются или танцуют.

Чтобы желание исполнилось, его можно записать на бумаге и положить на ночь под подушку. Также его можно носить с собой в кошельке, пока оно не исполнится или сжечь, а пепел развеять по ветру.

Астролог Наталья Анисимова советует в новогоднюю ночь составить свою карту желаний. Она отмечает, что карта может состоят из картинок, которые нужно наклеить на лист бумаги, а также можно каждое желание записать словами. В центре нужно поставить себя, а вокруг в 8 квадратах расположить свои желания.