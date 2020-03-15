ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Go_A резко высказалась о прогнозах букмекеров на Евровидение: покажут всем

STYLERПерсоны    15.03.2020 - 15:59
Go_A резко высказалась о прогнозах букмекеров на Евровидение: покажут всем
Go_A прокомментировала прогнозы букмекеров (коллаж: РБК-Украина)

Евровидение 2020 для группы Go_A – возможность спеть песню на украинском языке на весь мир

Евровидение 2020 может не состояться вовсе из-за эпидемии коронавируса, но букмекеры продолжают принимать ставки. Так, позиции Украины в прогнозах сместились еще ниже – на 27-ю позицию. Группа Go_A прокомментировала неутешительные прогнозы букмекеров.

Так, букмекеры считают, что украинцы даже не войдут в топ-20. Впрочем, музыканты убеждены, что, то, что пишут букмекеры сейчас – не имеет значения.

"В финале Нацотбора букмекеры ставили нас на последние места. Мой друг поставил на нас 250 гривен и выиграл 19 000. Поэтому, мне кажется, то что пишут букмекеры не имеет значения, ведь основные ставки будут составлены после первых репетиций "Евровидения". Мы сейчас на это вообще не обращаем внимания, мы готовимся, ведь у нас есть миссия – мы хотим, чтобы впервые на Евровидении прозвучала песня на украинском языке", – сообщила солистка группы Екатерина Павленко, говорится в "Светской жизни".

Также Екатерина добавила, что друг поделился выигрышем с Go-A.

Стоит напомнить, что международный музыкальный конкурс "Евровидение-2020" состоится в голландском городе Роттердам. Изначально планировалось, что городом, который примет соревнования, будет Амстердам. И, как пояснила глава города, концертный зал Ziggo Dome, который планировалось использовать для конкурса, будет недоступен в запланированные даты.

Напомним, Евровидение 2020 под угрозой из-за вспышки коронавируса в мире. В Нидерландах запретили массовые скопления людей более 200 человек, но подготовка к музыкальному состязанию сейчас идет полным ходом. На данный момент остается неясным, состоится ли в этом году конкурс, или нет.

Евровидение 2020: Украина поднялась на 4-е место Little Big выпустили песню для Евровидения 2020 (видео)
Новости Украины Евровидение 2020
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь