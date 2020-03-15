Go_A резко высказалась о прогнозах букмекеров на Евровидение: покажут всем

Go_A прокомментировала прогнозы букмекеров (коллаж: РБК-Украина)

Евровидение 2020 для группы Go_A – возможность спеть песню на украинском языке на весь мир

Евровидение 2020 может не состояться вовсе из-за эпидемии коронавируса, но букмекеры продолжают принимать ставки. Так, позиции Украины в прогнозах сместились еще ниже – на 27-ю позицию. Группа Go_A прокомментировала неутешительные прогнозы букмекеров.

Так, букмекеры считают, что украинцы даже не войдут в топ-20. Впрочем, музыканты убеждены, что, то, что пишут букмекеры сейчас – не имеет значения.

"В финале Нацотбора букмекеры ставили нас на последние места. Мой друг поставил на нас 250 гривен и выиграл 19 000. Поэтому, мне кажется, то что пишут букмекеры не имеет значения, ведь основные ставки будут составлены после первых репетиций "Евровидения". Мы сейчас на это вообще не обращаем внимания, мы готовимся, ведь у нас есть миссия – мы хотим, чтобы впервые на Евровидении прозвучала песня на украинском языке", – сообщила солистка группы Екатерина Павленко, говорится в "Светской жизни".

Также Екатерина добавила, что друг поделился выигрышем с Go-A.

Стоит напомнить, что международный музыкальный конкурс "Евровидение-2020" состоится в голландском городе Роттердам. Изначально планировалось, что городом, который примет соревнования, будет Амстердам. И, как пояснила глава города, концертный зал Ziggo Dome, который планировалось использовать для конкурса, будет недоступен в запланированные даты.

Напомним, Евровидение 2020 под угрозой из-за вспышки коронавируса в мире. В Нидерландах запретили массовые скопления людей более 200 человек, но подготовка к музыкальному состязанию сейчас идет полным ходом. На данный момент остается неясным, состоится ли в этом году конкурс, или нет.