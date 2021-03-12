Go_A попали в скандал из-за видео для Евровидения: артисты ответили на критику

Отмечается, что по замыслу режиссера клипа, редкая птица семейства ястребиных стала на видео одним из важных смысловых образов. Целью появления на кадрах птицы, занесенной в Красную книгу Украины, было привлечение внимания к вымирающему виду, и возрождению природы в Чернобыльской зоне отчуждения.

Также сообщается, что для съемок привлекали специалистов-орнитологов, и никакого вреда и насильственных действий во время съемок птице не был нанесен.

Сам эпизод с птицей снимали недалеко от места ее проживания, чтобы у пернатого не было стресса. Канюк был привлечен только к одной сцене, где сидит на руке у солистки, и съемка длилась менее минуты. Другие видео с птицами, использованные в клипе, были куплены на стоках.

"Птица спокойно сидела у меня на руке. Затем мы посмотрели друг другу в глаза, и птица расправила крылья. Это был очень волнующий момент. Этот момент мы сняли очень быстро и все время рядом стояли люди, которые следили, чтобы все было хорошо", - рассказала вокалистка Go_A Екатерина Павленко.

Канюк, которого снимали для "Шума", живет в дикой природе. Еще птенцом он был травмирован, вырос в зверинце, и пока не привык к жизни в естественных условиях, поэтому освобождение птицы может привести к его гибели.

Видео: Go_A - SHUM