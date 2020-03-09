Go_A изменили песню на Евровидение: как звучит трек

Победители Национального отбора в Украине на Евровидение 2020 группа Go_A представила обновленную песню
Евровидение 2020 стартует в Роттердаме в средине мая, если тому не помешает коронавирус. Украину в этом году представит группа Go_A с фольклорной композицией "Соловей".
В сети появилась новая, доработанная, версия композиции. Вместе с музыкантами занялся работой над песней продюсер Руслан Квинта.
Новая версия "Соловья" звучит более слажено и глубже, вокал "выровняли", но поклонники в сети требуют "удалить это позорище, и ехать со старой версией песни".
"Соловей", Go_A - новая версия для Евровидения 2020 (видео: YouTube)
Напомним, как звучала предыдущая версия "Соловья", с которой Катя Павленко с группой феноменально победили в Национальном отборе 22 февраля.
"Соловей", Go_A - предыдущая версия для Евровидения 2020 (видео: YouTube)
Пользователи сети раздосадованы такими переменами и требуют вернуть предыдущую версию, которая была жестче, и поэтому - круче.
Скрин комментариев
Ранее мы писали, что шоумен Владимир Остапчук сцепился с девушкой с инвалидностью из-за Евровидения.