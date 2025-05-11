Гній чи перегній: яка різниця та що краще для вашого саду та городу?

Що таке гній: види, переваги й недоліки

Гній застосовується людьми ще з прадавніх часів як ефективне органічне добриво. Існує кілька його видів: кінський, коров’ячий, свинячий, козячий, овечий та кролячий.

Найпоживнішими вважаються кролячий, кінський і козячий гній - вони щільніші, сухіші й багаті на органіку. Коров’ячий гній трохи поступається за поживністю, але він доступніший і дешевший.

У свіжому вигляді гній може бути агресивним, особливо кролячий, тож його зазвичай компостують перед використанням.

Важливу роль відіграє форма гною - підстилковий варіант краще розпушує землю, але має менше поживних речовин. Загалом гній має високу поживність, сприяє активності мікроорганізмів і покращує структуру ґрунту.

Що таке перегній: утворення та властивості

Перегній - це результат розкладання органіки, зазвичай гною, під впливом мікроорганізмів і часу. Щоб утворився молодий перегній, потрібно приблизно рік, тоді як зрілий може формуватись кілька років.

У процесі дозрівання з нього вивітрюються аміак, метан, сірководень та інші сполуки. Через це знижується азотна цінність, але водночас добриво стає безпечним для рослин.

Зрілий перегній має розсипчасту структуру, темний колір і запах свіжої землі. Він відразу готовий до використання, оскільки поживні елементи вже у доступній формі. Найбільш цінним вважається перегній, перероблений дощовими хробаками - такий матеріал містить гумати, амінокислоти та корисну мікрофлору.

Так виглядає свіжий перегній (фото: Freepik.com)

Порівняння гною та перегною: що краще і коли

Гній і перегній - два найкращих органічних добрива, але мають різні властивості.

Гній віддає поживні речовини поступово й довгостроково покращує родючість ґрунту. Проте у свіжому вигляді його не можна вносити безпосередньо під коріння рослин.

Перегній діє м’яко, швидко живить рослини і підходить для будь-якої культури. Якщо оцінювати зручність у роботі та безпечність - перегній має перевагу. А от за тривалістю дії та кількістю поживних речовин виграє гній.

Ідеальне рішення - комбінувати обидва добрива залежно від завдань та сезону.

Як правильно використовувати гній і перегній

Для досягнення найкращого результату важливо знати, коли і як застосовувати кожен із видів добрив.

Гній чудово підходить для перекопування цілини або підготовки ґрунту з осені. Його краще вносити заздалегідь, щоб він встиг розкластися до активної вегетації. Для поступового збагачення ґрунту на перспективу підійде гній. Особливо зручно працювати з гранульованими формами - вони не мають запаху й легко розкладаються.

Перегній, навпаки, можна використовувати прямо перед посадкою - він безпечний для коріння. Якщо потрібна швидка підживка - краще обрати перегній.