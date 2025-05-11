Навоз или перегной: какая разница и что лучше для вашего сада и огорода?

Самыми популярными органическими удобрениями остаются навоз и перегной. Они увеличивают питательную ценность, улучшают структуру и увлажнение земли. Но что из этого эффективнее и безопаснее для растений?
РБК-Украина (проект Styler) объясняет, которые помогут разобраться в отличиях и преимуществах каждого варианта.
Навоз применяется людьми еще с древних времен как эффективное органическое удобрение. Существует несколько его видов: конский, коровяжий, свиной, козий, овечий и кроличий.
Самыми питательными считаются кроличий, конский и козий навоз - они более плотные, сухие и богатые органикой. Коровий навоз немного уступает по питательности, но он доступнее и дешевле.
В свежем виде навоз может быть агрессивным, особенно кроличий, поэтому его обычно компостируют перед использованием.
Важную роль играет форма навоза - подстилочный вариант лучше разрыхляет землю, но имеет меньше питательных веществ. В целом навоз имеет высокую питательность, способствует активности микроорганизмов и улучшает структуру почвы.
Перегной - это результат разложения органики, обычно навоза, под воздействием микроорганизмов и времени. Чтобы образовался молодой перегной, нужно примерно год, тогда как зрелый может формироваться несколько лет.
В процессе созревания из него выветриваются аммиак, метан, сероводород и другие соединения. Из-за этого снижается азотная ценность, но в то же время удобрение становится безопасным для растений.
Зрелый перегной имеет рассыпчатую структуру, темный цвет и запах свежей земли. Он сразу готов к использованию, поскольку питательные элементы уже в доступной форме. Наиболее ценным считается перегной, переработанный дождевыми червями - такой материал содержит гуматы, аминокислоты и полезную микрофлору.
Навоз и перегной - два лучших органических удобрения, но имеют разные свойства.
Навоз отдает питательные вещества постепенно и долгосрочно улучшает плодородие почвы. Однако в свежем виде его нельзя вносить непосредственно под корни растений.
Перегной действует мягко, быстро питает растения и подходит для любой культуры. Если оценивать удобство в работе и безопасность - перегной имеет преимущество. А вот по продолжительности действия и количеству питательных веществ выигрывает навоз.
Идеальное решение - комбинировать оба удобрения в зависимости от задач и сезона.
Для достижения наилучшего результата важно знать, когда и как применять каждый из видов удобрений.
Навоз прекрасно подходит для перекопки целины или подготовки почвы с осени. Его лучше вносить заранее, чтобы он успел разложиться до активной вегетации. Для постепенного обогащения почвы на перспективу подойдет навоз. Особенно удобно работать с гранулированными формами - они не имеют запаха и легко разлагаются.
Перегной, наоборот, можно использовать прямо перед посадкой - он безопасен для корней. Если нужна быстрая подкормка - лучше выбрать перегной.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Real Simple, Southern Living, Bob Vila.