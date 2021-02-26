Глыбы льда падают на людей и авто: украинцам объяснили, можно ли добиться компенсации

В связи с потеплением в Украине усилилась опасность обвала глыб льда и сосулек с крыш зданий, которые нередко падают прямо на прохожих, а также на припаркованные около домов автомобили.

В Киеве в больницы ежедневно привозят травмированных упавшим на головы людей обледеневшим снегом, говорится в сюжете ТСН .

Некоторых пострадавших госпитализируют в тяжелом состоянии, и прогулка по улицам города для них оборачивается попаданием в реанимацию.

По словам заведующего отделением политравмы киевской больницы №17, к ним каждый день поступают пациенты с переломами конечностей, ребер, черепно-мозговыми травмами.

Одна из них - 58-летняя киевлянка - готовится к операции на позвоночнике. На женщину на днях с кровли упал снег.

25 февраля в центре столицы огромная снежная глыба придавила мужчину, который потерял сознание и первое время даже не подавал признаков жизни. А накануне "скорая" привезла в больницу женщину, которой снежная глыба с крыши упала прямо на голову.

Достается от падающего льда и машинам, после чего водители начинают парковаться подальше от домов, но иногда сосульки "находят" транспорт и там.

Как рассказала семейная пара из Киева, на чье авто рухнула глыба, они приехали на работу и вышли из машины, и уже через несколько минут снег разбил лобовое стекло и помял крышу и капот.

Ростислав с Татьяной заверили, что еще утром никаких намеков на лед на балконе здания не видели, но перестраховались и автомобиль специально поставили в 4 метрах от дома, но на машину сосульки упали и там.

По словам полицейских, за подобные инциденты есть, кому отвечать. Так, потерпевшим нужно обращаться к балансодержателям дома, с которого упала сосулька или глыба.

Как объяснил адвокат, виновные часто те, кому граждане платят деньги за содержание домов и придомовых территорий.

"Это их ответственность - сметать снег", - отметил он.

Отмечается, что главное в таких вопросах, это зафиксировать все на фото или видео, найти очевидцев, которые затем смогут прийти в суд.

Юрист добавил, что дальше только стоит надеяться, что судьи встанут на сторону пострадавших, и средства за испорченное имущество, нервы и здоровье, все же возместят.

Видео: Полиция и юрист высказались о компенсациях за падающие на людей глыбы льда с крыш