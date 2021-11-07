Глобальное потепление уничтожит целые государства: какие страны в опасности

Глобальное потепление может привести к тому, что некоторые государства попросту перестанут существовать, если человечество не остановит процесс беспощадного уничтожения природы.
Об этом завила Координатор глобальной сети экологических неправительственных организаций Climate Action Network Пелениза Алофа.
Изменения климата, утверждает эксперт, станут причиной еще более быстрого таяния ледников и повышения уровня моря.
В итоге это может привести к уничтожению таких островных государств, как Кирибати, Тувалу и Маршалловы острова. Все они расположены в Тихом океане, и попросту могут оказаться под водой. На территории этих государств живет более 150 тысяч человек.
"Как человек, живущий на островах Кирибати, потери и убытки от изменения климата сейчас является постоянной особенностью нашей жизни... Речь идет не о разовом событии или катастрофе. Речь идет о повышении уровня моря, которое угрожает полностью поглотить наши дома", - заявила Пелениза Алофа.
Республика Кирибати - тихоокеанское государство, расположенное в Микронезии и Полинезии. В него входят 33 маленьких атолла (из которых 20 необитаемы). Население - около 100 тысяч человек.
Тувалу - тихоокеанское государство в Полинезии. Оно расположено на 5 атоллах и 4 островах. Население - около 11 тысяч человек.
Республика Маршалловы острова - тихоокеанское государство в Микронезии, ассоциированное с США. Расположено на 29 атоллах и 5 островах архипелага. Население - около 57 тысяч человек.
Фото: Слева направо: Кирибати, Тувалу, Маршалловы острова (wikipedia)
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