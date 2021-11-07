Глобальное потепление уничтожит целые государства: какие страны в опасности

Изменения климата, утверждает эксперт, станут причиной еще более быстрого таяния ледников и повышения уровня моря.

В итоге это может привести к уничтожению таких островных государств, как Кирибати, Тувалу и Маршалловы острова. Все они расположены в Тихом океане, и попросту могут оказаться под водой. На территории этих государств живет более 150 тысяч человек.

"Как человек, живущий на островах Кирибати, потери и убытки от изменения климата сейчас является постоянной особенностью нашей жизни... Речь идет не о разовом событии или катастрофе. Речь идет о повышении уровня моря, которое угрожает полностью поглотить наши дома", - заявила Пелениза Алофа.

Для справки:

Республика Кирибати - тихоокеанское государство, расположенное в Микронезии и Полинезии. В него входят 33 маленьких атолла (из которых 20 необитаемы). Население - около 100 тысяч человек.

Тувалу - тихоокеанское государство в Полинезии. Оно расположено на 5 атоллах и 4 островах. Население - около 11 тысяч человек.

Республика Маршалловы острова - тихоокеанское государство в Микронезии, ассоциированное с США. Расположено на 29 атоллах и 5 островах архипелага. Население - около 57 тысяч человек.

Фото: Слева направо: Кирибати, Тувалу, Маршалловы острова (wikipedia)