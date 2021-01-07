Глобальное потепление украло зиму: климатолог дала объяснение аномальной погоде

Погода в Украине зимой уже почти перестала удивлять и отсутствие снега воспринимается как норма. Климатологи утверждают, что во всем виновато глобальное потепление, но в целом погода в 2020 году в Украине была не сильно аномальной.

Как рассказала климатолог Надежда Максименко в интервью для "КП в Украине", в прошлом году только четыре месяца выбились из нормальной картины погоды.

"Как по мне, всего четыре месяца прошлого года выпадали из общей многолетней картины, это январь, февраль и март, а также октябрь - он был не осенний, а даже превысил сентябрьские средние показатели. Декабрь и летние месяцы у нас нормально вложились в общую картину. Судя по тому, какой была зима, должно было быть холодным лето, но такого мы не наблюдали", - рассказала Максименко.

Она отметила, что есть большая вероятность того, что 2021 год будет более стабильным в погоде, чем 2020.

"Первый месяц зимы начался очень хорошо, и если эта тенденция сохранится, то год впишется в средние многолетние показатели – все должно выйти на обычные показатели статистики. Например, в Харьковской области средняя многолетняя температура – 7,5 °С, в прошлом году она была больше 10 °С, но в этом, если судить по декабрю и январю, температура может выровняться, и год будет стандартным", - объяснила климатолог.

Максименко добавила, что глобально потепление не стоит скидывать со счетов и его отголосок – это та погода, которую мы сейчас видим за окном: туманы, слякоть и дожди. По факту, глобальное потепление украло настоящие зимы с морозами, вьюгами и сугробами.

"Теплая зима – это общий тренд, это происходит из-за глобальной циркуляции, в связи с тем, что смещаются области давления. У нас раньше зимой преобладали арктические воздушные массы, была более масштабная полярная ледяная шапка, сейчас все уменьшается. Влияние Арктики – снега много, морозы сильные, ветра, метели и вьюги – сегодня минимальное. Чаще к нам приходят атлантические воздушные массы. А они влажные, мягкие, поэтому и погода меняется", - рассказала специалист.

Она предупредила, что мы сейчас не находимся на грани серьезных климатических изменений и добавила, что до климата субтропиков Украине еще далеко.

Напомним, ранее мы писали о том, что климатологи дали прогноз погоды на весь 2021 год.

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