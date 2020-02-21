Глобальное потепление может привести к проблемам со здоровьем у мужчин

Ученые бьют тревогу из-за глобального потепления, так как это может привести к серьезной катастрофе и существенно повлиять на здоровье всех мужчин на планете. Дело в том, что гормональный фон здоровых мужчин очень остро реагирует на смену погоды по сезону и это абсолютно нормальное явление, как утверждают специалисты.

С приходом холодного времени года у мужчин снижается либидо, при чем даже у тех, кто более активен в сексуальной жизни. Понижение уровня тестостерона зимой – это природный механизм регулирования роботы всех систем организма.

В странах, где климат более ровный и где нет резких перепадов температур при смене поры года, гормональный фон мужчин на сезоны практически не реагирует. Как объясняют ученые, в таких условиях у организма нет потребности поддерживать повышенный уровень личной энергии для нормальной жизнедеятельности в условиях понижения температур.

По мнению ученых, аномально теплые зимы в наших широтах, могут привести к сохранению предыдущего уровня мужского гормона и заметно повлиять на сексуальную активность мужчин.

Однако, есть и другой фактор, который существенно влияет на уровень выработки тестостерона – это большое количество пасмурных дней и отсутствие солнца. Как показывают исследования, объем мужского гормона зависит от количества потребления организмом "солнечного" витамина Д. И, хотя аномальная зима была достаточно теплой, но она была пасмурной и количество солнечных дней было минимальным. Поэтому ждать от мужчин активности в ближайшее время не стоит.