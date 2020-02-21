Глобальне потепління може призвести до проблем зі здоров'ям у чоловіків

Вчені б'ють на сполох через глобальне потепління, оскільки це може привести до серйозної катастрофи та істотно вплинути на здоров'я всіх чоловіків на планеті. Річ у тому, що гормональний фон здорових чоловіків дуже гостро реагує на зміну погоди по сезону і це абсолютно нормальне явище, як стверджують фахівці.

З приходом холодної пори року у чоловіків знижується лібідо, при чому навіть у тих, хто більш активний в сексуальному житті. Зниження рівня тестостерону взимку – це природний механізм регулювання роботи всіх систем організму.

В країнах, де клімат більш рівний і де немає різких перепадів температур при зміні пори року, гормональний фон чоловіків на сезони практично не реагує. Як пояснюють вчені, в таких умовах організму немає потреби підтримувати підвищений рівень особистої енергії для нормальної життєдіяльності в умовах зниження температур.

На думку вчених, аномально теплі зими в наших широтах, можуть привести до збереження попереднього рівня чоловічого гормону і помітно вплинути на сексуальну активність чоловіків.

Однак, є й інший фактор, який суттєво впливає на рівень вироблення тестостерону – це велика кількість похмурих днів і відсутність сонця. Як показують дослідження, обсяг чоловічого гормону залежить від кількості споживання організмом "сонячного" вітаміну Д. І, хоча аномальна зима була досить теплою, але вона була похмурою і кількість сонячних днів було мінімальним. Тому чекати від чоловіків активності найближчим часом не варто.