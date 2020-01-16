Глобальное потепление атакует: ученые озвучили страшный прогноз для людей

Глобальное потепление может привести к непоправимой катастрофе среди человечества. Это произойдет в том случае, если средняя температура воздуха за год повысится на два градуса Цельсия. По прогнозам ученых, от потепления будут умирать 2 тысячи человек в год, даже если брать только США.

Специалисты промониторили количество смертей от травм в каждом штате и округе материковой части США за исключением Гавайских островов и Аляски в период с 1980 по 2017 годы. Травмы касались случайных происшествий вроде падений, утоплений и автокатастроф, а также связанные с насилием и самоубийствами. Такие данные обнародовали ученые Имперского колледжа Лондона, Колумбийского университета и Гарвардского университета.

В результате выяснилось, что повышение температуры воздуха приводило к большему число смертей среди молодежи, непосредственной причиной которых были транспортные происшествия, самоубийства, утопления и насилие.

Самые уязвимые от температур оказались мужчины, на мужской пол приходится 1200 из 1600 дополнительных смертей, связанных с повышением температуры воздуха на 1,5 градуса Цельсия.