Globalmoney заявляет о давлении со стороны активистов

Несмотря на опубликованную информацию о работе платежной системы Globalmoney с незаконными финансовыми структурами в ОРДЛО и наличие у компании страницы в запрещенной в Украине российской сети "ВКонтакте" у СБУ нет и не было претензий Globalmoney. Угрозой в компании считают только патриотично настроенных активистов.

Об этом заявил один из руководителей Globalmoney Александр Туркевич.

По его словам, одна из ветеранских организаций уже провела акцию протеста возле офиса Globalmoney, в ходе которой даже "пугала" руководство компании.

"Националисты пугали нас и приходили к нам. И говорили, что у нас проходят обыски СБУ, что по нам ведутся дела СБУ и так далее. Это неправда. У нас ни разу не было обысков СБУ. И СБУ ни разу не обращалась к нашим должностным лицам по поводу вопросов, связанных с какими-то расследованиями. Поэтому никакого давления СБУ мы точно не можем чувствуем - так как не было ни одного общения с сотрудниками СБУ", - отметил Туркевич.

Как известно, активисты патриотических организаций обвиняют GlobalMoney в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, а также работе на территории самопровозглашенных республик и финансировании сепаратистов. В свою очередь, Туркевич заявляет, что переводы средств в РФ и на оккупированные территории под видом GlobalMoney могут осуществлять "клоны".

"Кто-то сделал какой-то похожий (на Globalmoney) клон и обманывает людей. Такое бывает, мы с таким сталкивалась раньше", - заявил Туркевич.

Напомним, 27 июля сообщалось, что во "Вконтакте" действует страница Global24 (электронный кошелек системы Globalmoney) с символикой компании, которая наполнялась новостями Globalmoney. На следующий день после выхода публикаций о странице она была удалена.

Как ранее писало РБК-Украина, правозащитник, экс-депутат Киевского областного совета Александр Аронец призвал СБУ расследовать возможную работу GlobalMoney в ОРДЛО и сотрудничество с подасанкционными российскими банками.