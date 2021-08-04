Globalmoney заявляє про тиск з боку активістів

Попри опубліковану інформацію про роботу платіжної системи Globalmoney з незаконними фінансовими структурами в ОРДЛО і наявність у компанії сторінки в забороненій в Україні російській мережі "ВКонтакте" у СБУ немає і не було претензій Globalmoney. Загрозою в компанії вважають тільки патріотично налаштованих активістів.

Про це заявив один з керівників Globalmoney Олександр Туркевич.

За його словами, одна з ветеранських організацій вже провела акцію протесту біля офісу Globalmoney, в ході якої навіть "лякала" керівництво компанії.

"Націоналісти лякали нас і приходили до нас. І говорили, що у нас проходять обшуки СБУ, що по нас ведуться справи СБУ і так далі. Це неправда. У нас жодного разу не було обшуків СБУ. І СБУ жодного разу не зверталася до наших посадових осіб з приводу питань, пов'язаних з якимись розслідуваннями. Тому ніякого тиску СБУ ми точно не можемо відчувати - бо не було жодного спілкування зі співробітниками СБУ", - зазначив Туркевич.

Як відомо, активісти патріотичних організацій звинувачують GlobalMoney у відмиванні грошей, ухиленні від сплати податків, а також роботі на території самопроголошених республік і фінансуванні сепаратистів. Своєю чергою, Туркевич заявляє, що перекази коштів в РФ і на окуповані території під виглядом GlobalMoney можуть здійснювати "клони".

"Хтось зробив якийсь схожий (на Globalmoney) клон і обманює людей. Таке буває, ми з таким стикалася раніше", - заявив Туркевич.

Нагадаємо, 27 липня повідомлялося, що у "Вконтакте" діє сторінка Global24 (електронний гаманець системи Globalmoney) з символікою компанії, яка наповнювалася новинами Globalmoney. На наступний день після виходу публікацій про сторінку вона була видалена.

Як раніше писало РБК-Україна, правозахисник, екс-депутат Київської обласної ради Олександр Аронець закликав СБУ розслідуватиме можливу роботу GlobalMoney в ОРДЛО і співпрацю з підсанкційними російськими банками.