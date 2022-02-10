Глоба назвал знаки Зодиака, которых в 2022-м ждет неожиданный поворот судьбы

Гороскоп на 2022 год расскажет, кому из знаков Зодиака посчастливится встретиться с важными жизненными переменами и судьбоносными поворотами в этот период. Астрологический прогноз составил известный астролог Павел Глоба, назвав троих счастливчиков среди представителей зодиакального круга.
Об этом пишет Rsute.
Глоба прогнозирует, что уже в первой половине вы получите неожиданное повышение или большую прибавку. Но не следует доверять незнакомцам в этот период, только родные люди не подведут.
В отношениях может возникнуть недопонимание, поэтому избегайте ссор любым путем.
Год Тигра принесет вам грандиозные перемены, но, увы, не все они будут иметь положительный характер. Глоба советует не зацикливаться на негативе, а уделить время своему развитию, стать настойчивее, смелее. Тогда вам улыбнется удача.
Уделите также особое внимание отношениям, чтобы наладить связь со своим партнером.
Неожиданный поворот судьбы ждет представителей этого знака. В семье и в любви все будет отлично, а в профессиональном плане также ждут улучшения.
Обращайте внимание на знаки судьбы и советы близких, они помогут вам принять верное решение в сложных ситуациях.
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