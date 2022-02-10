Глоба назвав знаки Зодіаку, яких в 2022-му чекає несподіваний поворот долі

Гороскоп на 2022 рік розповість, кому зі знаків Зодіаку пощастить зустрітися з важливими життєвими змінами і доленосними поворотами в цей період. Астрологічний прогноз склав відомий астролог Павло Глоба, назвавши трьох щасливчиків серед представників зодіакального кола.
Про це пише Rsute.
Глоба прогнозує, що вже в першій половині Ви отримаєте несподіване підвищення або велику надбавку. Але не слід довіряти незнайомцям в цей період, тільки рідні люди не підведуть.
У відносинах може виникнути непорозуміння, тому уникайте сварок будь-яким шляхом.
Рік Тигра принесе вам грандіозні зміни, але, на жаль, не всі вони будуть мати позитивний характер. Глоба радить не зациклюватися на негативі, а приділити час своєму розвитку, стати наполегливіше, сміливіше. Тоді вам усміхнеться удача.
Приділіть також особливу увагу відносинам, щоб налагодити зв'язок зі своїм партнером.
Несподіваний поворот долі чекає представників цього знака. У сім'ї і в любові все буде відмінно, а в професійному плані також чекають поліпшення.
Звертайте увагу на знаки долі і поради близьких, вони допоможуть вам прийняти вірне рішення в складних ситуаціях.
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