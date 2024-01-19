Глінтвейн корисний не всім. Кому не варто його пити та чим можна замінити

Чому глінтвейн може бути небезпечним

Глінтвейн зазвичай готують на червоному вині (хоча зустрічаються напої й на основі білого вина) з додаванням кориці, гвоздики, меду, апельсина та інших спецій, що зігрівають.

Вважається, що глінтвейн – ідеальний напій, щоб зігрітися. Але лікарі попереджають, що це не так. Через короткий час відчуття випивання напою розливається теплом по всьому тілу. Коли ви п'єте алкоголь, кровоносні судини шкіри розширюються, внаслідок чого до поверхні тіла притікає більше крові. Спочатку це створює відчуття тепла. Але лише на короткий час.

Як попереджає Федеральний центр санітарного просвітництва Німеччини (BZgA), через деякий час через шкіру виділяється тепло, і температура тіла падає. Якщо людина не захищає себе належним чином від холоду, можна сказати, що алкоголь охолоджує організм.

"Алкоголь розширює кровоносні судини, особливо капіляри, розташовані під шкірою. Вони несуть відповідальність, серед іншого: для збільшення припливу крові до кінцівок, створюючи ілюзію тепла. Навіть 50 грамів випитого алкоголю можуть знизити температуру тіла до половини градуса", - пояснює кардіолог. серця Польщі доктор Хаб Адам Янас.

Кому не можна пити глінтвейн

Дітям та вагітним жінкам глінтвейн протипоказаний, тому що в ньому міститься алкоголь.

Крім того, обережніше з цим напоєм варто бути людям, які страждають на захворювання системи кровообігу і проблеми з серцем.

Лікар Адам Янас попереджає, що варто пам'ятати, що алкоголь викликає порушення серцевого скорочення, аритмію, тахікардію, гіпертонію, підвищує рівень ЛПНГ (поганого) холестерину в крові та збільшує ризик атеросклерозу.

Що пити замість глінтвейну

Для тих, хто любить смак глінтвейну, альтернативою може стати безалкогольний напій. Його можна приготувати з виноградного або вишневого соку, а також яблучного або звичайного чаю.

Ключовими є добавки - імбир, гвоздика, мускатний горіх, кориця та аніс. Саме вони надають напою характерного аромату і мають зігрівальну дію.

Такий глінтвейн можна підсолодити медом, сиропами фруктовими або малиновим соком.