С глазами испуганной лани: известная актриса рассказала, как выглядит Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк, у которой диагностирован рак последней стадии, явилась во сне ее подруге-актрисе Нонне Гришаевой. Об этом артистка написала на своей странице в Instagram, где упомянула, что хотела спрятать Анастасию от назойливых журналистов. Также Нонна красочно описала свое сновидение.

"Ты снилась мне сегодня... Прекрасная, утонченная, с глазами испуганной лани... Забилась в угол моей прежней квартиры и попросила тебя спрятать от журналистов... Я обнимала тебя и плакала от счастья, что с тобой все хорошо и ты прекрасно выглядишь... Молюсь за тебя..", - написала Гришаева в соцсети.

Фото: Анастасия Заворотнюк больна раком (instagram.com/grishaevanonna)

В комментариях к посту Гришаевой можно увидеть массу комментариев по поводу болезни Анастасии. Люди пишут ей добрые слова и признаются, что молятся о ее здоровье.

Проснулась в 3:30 от того, что мне приснилась наша Анастасия, на душе стало так грустно, такой страх появился, какие то не хорошие мысли... Всю ночь было плохо... Видимо не мне одной она снилась сегодня... Няня, живи.

Я вчера весь вечер думала о ней и сегодня с самого утра и почти не спала!!! Сил нет от горького осознания действительности, в которую верить не хочется!!!! Анастасия ты нам нужна, нужна детям!!!! Живи пожалуйста!!!! Не должны уходить люди не дожив,не долюбив,не дорастив своих деток!!!! Ты должна жить!!!

Спаси и сохрани Анастасию.

Как же хочется верить в лучшее! Чтобы оно непременно сбылось.

Живииии...!!!! деточка хорошая....!!!

Молимся вместе с Вами.

Скриншот комментариев (instagram.com/grishaevanonna)

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