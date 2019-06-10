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На очах у сина: під Одесою жінка скоїла моторошне самогубство (фото)

STYLERПодії    10.06.2019 - 10:51
На очах у сина: під Одесою жінка скоїла моторошне самогубство (фото)
Жінка втопилася в Дунаї під Одесою на очах у сина (колаж: РБК-Україна)

Жінка скоїла суїцид під час прогулянки з дитиною

Жінка втопилася в Дунаї в селі Ліски Кілійського району Одеської області. Рятувальники ДСНС повідомили, що тіло 38-річної потопельниці перебувало в двух метрах у берега. За інформацією правоохоронців, це трапилося на очах у її власного сина.

Повідомлення про трагічний інцидент надійшло до служби порятунку "101" о 14:35 в суботу, 8 червня. В поліції повідомили, що за попередньою версією жінка скоїла самогубство.

Місцеві мешканці, розповідають, що жінка вийшла на прогулянку з 11-річним сином, який страждає на аутизм. Після цього їх не бачили. Відомо, що тіло пробуло у воді близько 10 годин.

Зазначається, що увесь цей час син загиблої знаходився на березі.

На очах у сина: під Одесою жінка скоїла моторошне самогубство (фото)

Жінка втопилася в Дунаї під Одесою на очах у сина (фото: od.dsns.gov.ua)

Раніше ми писали, що з'явилися нові нечувані деталі самогубства Сергія Петрука, який потерпав від булінгу в школі.

А також повідомляли про страшну трагедію в Запоріжжі - чоловік зарубав сокирою дружину, повісився сам і намагався повісити свого дворічного сина. Дитина дві доби прожила в квартирі з мертвими батьками.

Також повідомлялося про те, що вбивство мецената Михайла Петріва та його дружини на Прикарпатті, яке сталося 27 травня, за версією поліції виявилося самогубством.

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