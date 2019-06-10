На очах у сина: під Одесою жінка скоїла моторошне самогубство (фото)

Жінка втопилася в Дунаї під Одесою на очах у сина (колаж: РБК-Україна)

Жінка скоїла суїцид під час прогулянки з дитиною

Жінка втопилася в Дунаї в селі Ліски Кілійського району Одеської області. Рятувальники ДСНС повідомили, що тіло 38-річної потопельниці перебувало в двух метрах у берега. За інформацією правоохоронців, це трапилося на очах у її власного сина.

Повідомлення про трагічний інцидент надійшло до служби порятунку "101" о 14:35 в суботу, 8 червня. В поліції повідомили, що за попередньою версією жінка скоїла самогубство.

Місцеві мешканці, розповідають, що жінка вийшла на прогулянку з 11-річним сином, який страждає на аутизм. Після цього їх не бачили. Відомо, що тіло пробуло у воді близько 10 годин.

Зазначається, що увесь цей час син загиблої знаходився на березі.

Жінка втопилася в Дунаї під Одесою на очах у сина (фото: od.dsns.gov.ua)

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