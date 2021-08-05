Главный санврач сделал важное заявление о локдауне в Украине и работе школ

В Украине пока не будут вводить новый локдаун из-за штамма коронавируса "Дельта", но карантин будет продлен.
Об этом, а также о работе школ и садов осенью рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "Украинскому радио".
По словам медика, общенациональный карантин продлят, но о строгом локдауне речи пока не идет.
"Сейчас ситуация в стране стабильная и мы не готовимся к закрытию на новый локдаун...А карантин будет продлен, ведь к нему привязано немало процессов, которые происходят в государстве", -сказал Кузин.
В Минздраве понимают, что осень может стать тяжелым периодом в стране, ведь в это время активизируются другие сезонные вирусы.
"Мы понимаем, что будет осенний подъем заболеваемости и коронавируса. Такое превышение порога должны фиксироваться в конце сентября и, надеемся, что нам удастся выдержать эти 2 месяца и использовать их для вакцинации населения для того, чтобы вспышка обошла украинцев и не привела к переполненных больниц", - отметил санврач.
Также Кузин ответил на вопрос, будут ли работать дошкольные и школьные учреждения, если там не будет вакцинировано 80% сотрудников.
"Мы хотим обеспечить безопасные условия для учеников с 1-го сентября. В любом случае, мы инициировали и создаем условия для формирования безопасного пространства в школах. Инициатива заключалась в том, что мы не будем открывать школы, которые будут иметь менее 80% вакцинировано персонала, работающего в данном учреждении", - рассказал Кузин.
Он отметил, что требование о вакцинации сотрудников будет касаться только определенных карантинных зон.
"Однако это требование будет касаться только школ в желтой, оранжевой или красной зонах. Каждый учитель и врач должен понимать, что он - работник критической инфраструктуры и работник, собственным примером должен показывать как правильно делать. Вакцинируясь и медик, и учитель подают пример другим и защищают свое окружение. Сейчас юридических оснований, чтобы не допускать невакцинированных против коронавирусной болезни людей к работе нет", - резюмировал Кузин.
Как мы писали ранее, в Украине планируют ввести повторную COVID-вакцинацию населения.