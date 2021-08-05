Главный санврач сделал важное заявление о локдауне в Украине и работе школ

Локдаун вводить пока не планируют

По словам медика, общенациональный карантин продлят, но о строгом локдауне речи пока не идет.

"Сейчас ситуация в стране стабильная и мы не готовимся к закрытию на новый локдаун...А карантин будет продлен, ведь к нему привязано немало процессов, которые происходят в государстве", -сказал Кузин.

В Минздраве понимают, что осень может стать тяжелым периодом в стране, ведь в это время активизируются другие сезонные вирусы.

"Мы понимаем, что будет осенний подъем заболеваемости и коронавируса. Такое превышение порога должны фиксироваться в конце сентября и, надеемся, что нам удастся выдержать эти 2 месяца и использовать их для вакцинации населения для того, чтобы вспышка обошла украинцев и не привела к переполненных больниц", - отметил санврач.

Как будут работать детские сады и школы осенью

Также Кузин ответил на вопрос, будут ли работать дошкольные и школьные учреждения, если там не будет вакцинировано 80% сотрудников.

"Мы хотим обеспечить безопасные условия для учеников с 1-го сентября. В любом случае, мы инициировали и создаем условия для формирования безопасного пространства в школах. Инициатива заключалась в том, что мы не будем открывать школы, которые будут иметь менее 80% вакцинировано персонала, работающего в данном учреждении", - рассказал Кузин.

Он отметил, что требование о вакцинации сотрудников будет касаться только определенных карантинных зон.

"Однако это требование будет касаться только школ в желтой, оранжевой или красной зонах. Каждый учитель и врач должен понимать, что он - работник критической инфраструктуры и работник, собственным примером должен показывать как правильно делать. Вакцинируясь и медик, и учитель подают пример другим и защищают свое окружение. Сейчас юридических оснований, чтобы не допускать невакцинированных против коронавирусной болезни людей к работе нет", - резюмировал Кузин.