Головний санлікар зробив важливу заяву про локдаун в Україні та роботу шкіл

Локдаун вводити поки не планують

За словами медика, загальнонаціональний карантин продовжать, але про суворий локдаун мови поки не йде.

"Зараз ситуація в країні стабільна і ми не готуємося до закриття на новий локдаун...А карантин буде продовжено, адже до нього прив'язано чимало процесів, які відбуваються в державі",- сказав Кузін.

У МОЗ розуміють, що осінь може стати важким періодом в країні, адже в цей час активізуються інші сезонні віруси.

"Ми розуміємо, що буде осінній підйом захворюваності та коронавірусу. Таке перевищення порогу повинні фіксуватися в кінці вересня і, сподіваємося, що нам вдасться витримати ці 2 місяці й використовувати їх для вакцинації населення для того, щоб спалах обійшов українців і не призвів до переповнених лікарень", - зазначив санлікар.

Як працюватимуть дитячі садки та школи восени

Також Кузін відповів на питання, чи будуть працювати дошкільні та шкільні установи, якщо там не буде вакциновано 80% співробітників.

"Ми хочемо забезпечити безпечні умови для учнів з 1-го вересня. У будь-якому випадку, ми ініціювали і створюємо умови для формування безпечного простору в школах. Ініціатива полягала в тому, що ми не будемо відкривати школи, які будуть мати менше 80% вакцинованого персоналу, що працює в даному закладі", - розповів Кузін.

Він зазначив, що вимога про вакцинацію співробітників стосуватиметься тільки певних карантинних зон.

"Однак ця вимога стосуватиметься тільки шкіл у жовтій, помаранчевій або червоній зонах. Кожен учитель і лікар повинен розуміти, що він - працівник критичної інфраструктури та працівник, власним прикладом повинен показувати як правильно робити. Вакцинуючись і медик, і вчитель подають приклад іншим і захищають своє оточення. Зараз юридичних підстав, щоб не допускати невакцинованих проти коронавірусної хвороби людей до роботи немає", - резюмував Кузін.