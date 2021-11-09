Главный медик больницы в Ровно обратился к украинцам: "мы не выдержим, плюнем на все и уйдем"

Так, врачи из разных медучреждений города перенаправляют работать в городскую больницу. Все для того, чтобы усилить коллектив в борьбе с коронавирусом, ведь медики обессилены.

По словам главного врача Евгения Кучерука, людям нужно вакцинироваться, ведь нагрузка на персонал критическое.

"Врачи выгорают, в том числе – и я. Представьте, когда в больнице 340 больных с ковід, чтобы их обслуживать надо минимум 600 человек персонала! Это всем надо одеться в эти защитные костюмы. Мы не выдержим, плюнем на все и покинем больницу", - заявил врач.

Также медик рассказал, что антивакцинаторы призывают людей не прививаться.

"Если уже заболели, вовремя начатое лечение в ранний период болезни спасает жизни, предотвращает тяжелое течение или облегчает симптомы болезни. Это единственное, что сейчас надо помнить", - добавил медик.