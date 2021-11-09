Головний медик лікарні в Рівному звернувся до українців: "ми не витримаємо, плюнемо на все і підем"

Так, лікарі з різних медзакладів міста перенаправляють працювати у міську лікарню. Все для того, аби підсилити колектив у боротьбі з коронавірусом, адже медики знесилені.

За словами головного лікаря Євгена Кучерука, людям потрібно вакцинуватися, адже навантаження на персонал критичне.

"Лікарі вигоряють, у тому числі – і я. Уявіть, коли в лікарні 340 хворих з ковід, щоб їх обслуговувати треба мінімум 600 осіб персоналу! Це всім треба одягнутися у ці захисні костюми. Ми не витримаємо, плюнемо на все і покинемо лікарню", - заявив лікар.

Також медик розповів, що антивакцинатори закликають людей не щеплюватись.

"Якщо вже захворіли, вчасно розпочате лікування в ранній період хвороби рятує життя, запобігає тяжкому перебігу чи полегшує симптоми хвороби. Це єдине, що зараз треба пам'ятати", - додав медик.