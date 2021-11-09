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Головний медик лікарні в Рівному звернувся до українців: "ми не витримаємо, плюнемо на все і підем"

Автор: Тетяна Самарук

У міській лікарні Рівного знаходиться понад 6,5 тисяч хворих на коронавірус та пів тисячі недужих померли. Зазначається, що серед них не було жодного вакцинованого.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Олександр Третяк.

Так, лікарі з різних медзакладів міста перенаправляють працювати у міську лікарню. Все для того, аби підсилити колектив у боротьбі з коронавірусом, адже медики знесилені.

За словами головного лікаря Євгена Кучерука, людям потрібно вакцинуватися, адже навантаження на персонал критичне.

"Лікарі вигоряють, у тому числі – і я. Уявіть, коли в лікарні 340 хворих з ковід, щоб їх обслуговувати треба мінімум 600 осіб персоналу! Це всім треба одягнутися у ці захисні костюми. Ми не витримаємо, плюнемо на все і покинемо лікарню", - заявив лікар.

Також медик розповів, що антивакцинатори закликають людей не щеплюватись.

"Якщо вже захворіли, вчасно розпочате лікування в ранній період хвороби рятує життя, запобігає тяжкому перебігу чи полегшує симптоми хвороби. Це єдине, що зараз треба пам'ятати", - додав медик.

Раніше ми повідомляли, що у Запоріжжі відкрили пункти щеплень у церквах.

Також ми писали, що Комаровський пояснив, чи потрібно купляти кисневий концентратор хворим на COVID.

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