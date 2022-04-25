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Главные церковные праздники мая 2022: появился календарь

Фото: Церковный календарь на май 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

В мае 2022 по православному календарю мы отметим несколько важных дат, таких как Красная горка, Радоница, Летний Николай, Кирилла и Мефодия и другие. Каждое событие имеет свои традиции, обряды и обычаи.

Все православные праздники последнего месяца весны - читайте ниже в нашем материале Styler.

Пожалуй самым важным событием станет Радоница (Радуница, Гробки, Проводы). В разных регионах поминать усопших близких принято в разные дни. Но церковная дата всегда - второй вторник после Пасхи. В этом году - это 3 мая.

Главные церковные праздники мая 2022:

1 мая - Антипасха (Красная горка); Апостола Фомы (Неверующего); Окончание Пасхальной (Светлой) седмицы;

3 мая - Радоница. День особого поминовения усопших;

6 мая - День Святого Георгия Победоносца;

8 мая - День святых жен-мироносиц; Апостола и Евангелиста Марка;

9 мая - Поминки умерших воинов;

14 мая - Священномученика Макария, митрополита Киевского;

15 мая - Неделя о расслабленном;

16 мая - преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского; Киево-Печерской иконы Божией Матери; Путивльской иконы Божией Матери;

18 мая - Преполовение Пятидесятницы;

20 мая - Вспоминание на небе появления Христа Господнего в Ерусалиме;

21 мая - День Иоанна Богослова;

22 мая - День Святого Николая (Летний Николай); Неделя о самарянке; Святителя Николая;

23 мая - Апостола Симона Зилота; Киево-Братской иконы Божией Матери;

24 мая - День Святых Кирилла и Мефодия;

29 мая - Неделя о слепом.

Ранее мы писали, что в Украине отменили выходные на майские праздники.

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