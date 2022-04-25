Головні церковні свята травня 2022: з'явився календар

У травні 2022 за православним календарем ми відзначимо кілька важливих дат, таких як Червона гірка, Радониця, Літній Миколай, Кирила і Мефодія та інші. Кожна подія має свої традиції, обряди і звичаї.
Всі православні свята останнього місяця весни - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Мабуть найважливішою подією стане Радониця (Радуниця, Гробки, Проводи). У різних регіонах поминати покійних близьких прийнято в різні дні. Але церковна дата завжди - другий вівторок після Великодня. Цього року - це 3 травня.
1 травня - Антипасха (Червона гірка); Апостола Фоми (Невіруючого); Закінчення пасхальної (Світлої) седмиці;
3 травня - Радониця. День особливого поминання покійних;
6 травня - День Святого Георгія Побідоносця;
8 травня - День святих дружин-мироносиць; Апостола і євангеліста Марка;
9 травня - Поминки померлих воїнів;
14 травня - Священномученика Макарія, митрополита Київського;
15 травня - Неділя про розслабленого;
16 травня - преподобного Феодосія, ігумена Києво-Печерського; Києво-Печерської ікони Божої Матері; Путивльської ікони Божої Матері;
18 травня - Преполовеніе П'ятидесятниці;
20 травня - Згадування на небі появи Христа Господнього в Єрусалимі;
21 травня - День Іоанна Богослова;
22 травня - День Святого Миколая (Літній Миколай); Тиждень про самарянку; Святителя Миколая;
23 травня - Апостола Симона Зілота; Києво-Братської ікони Божої Матері;
24 травня - День святих Кирила і Мефодія;
29 травня - Неділя про сліпого.
Раніше ми писали, що в Україні скасували вихідні на травневі свята.