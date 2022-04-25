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Головні церковні свята травня 2022: з'явився календар

Фото: церковний календар на травень 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

У травні 2022 за православним календарем ми відзначимо кілька важливих дат, таких як Червона гірка, Радониця, Літній Миколай, Кирила і Мефодія та інші. Кожна подія має свої традиції, обряди і звичаї.

Всі православні свята останнього місяця весни - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Мабуть найважливішою подією стане Радониця (Радуниця, Гробки, Проводи). У різних регіонах поминати покійних близьких прийнято в різні дні. Але церковна дата завжди - другий вівторок після Великодня. Цього року - це 3 травня.

Головні церковні свята травня 2022:

1 травня - Антипасха (Червона гірка); Апостола Фоми (Невіруючого); Закінчення пасхальної (Світлої) седмиці;

3 травня - Радониця. День особливого поминання покійних;

6 травня - День Святого Георгія Побідоносця;

8 травня - День святих дружин-мироносиць; Апостола і євангеліста Марка;

9 травня - Поминки померлих воїнів;

14 травня - Священномученика Макарія, митрополита Київського;

15 травня - Неділя про розслабленого;

16 травня - преподобного Феодосія, ігумена Києво-Печерського; Києво-Печерської ікони Божої Матері; Путивльської ікони Божої Матері;

18 травня - Преполовеніе П'ятидесятниці;

20 травня - Згадування на небі появи Христа Господнього в Єрусалимі;

21 травня - День Іоанна Богослова;

22 травня - День Святого Миколая (Літній Миколай); Тиждень про самарянку; Святителя Миколая;

23 травня - Апостола Симона Зілота; Києво-Братської ікони Божої Матері;

24 травня - День святих Кирила і Мефодія;

29 травня - Неділя про сліпого.

Раніше ми писали, що в Україні скасували вихідні на травневі свята.

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