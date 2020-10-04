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Главные штрафы для водителей маршруток и такси: вы о них даже не подозревали

Воскресенье 04 октября 2020 12:36
Главные штрафы для водителей маршруток и такси: вы о них даже не подозревали
Штрафы для водителей такси и маршруток (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Украине существуют штрафы за нарушение правил перевозки пассажиров в такси и маршртуках

Перевозчики в Украине даже не подозревают за что они могут получить немаленький штраф. Для водителей в нашей стране существует много разных штрафов, но есть такие, которые касается непосредственно только тех, кто занимается определенной сферой деятельности.

Водителей городского транспорта могут оштрафовать за отказ возить льготников или высадку пассажиров в неположенном месте. Об этом информирует портал Auto.bigmir.net.

Штрафы для общественного транспорта в Украине:

Не пройденное ТО – 340 гривен. За повторное нарушение в течение года – лишение прав на срок от 3 до 6 месяцев или арест на 10 суток.

Инспектор обнаружил неисправности во время осмотра – 680 гривен. Повторное нарушение в течение года – лишение прав на срок от 3 до 6 месяцев или арест на 5-10 суток.

Превышение количества пассажиров от установленного в технической документации – 170 гривен.

Высадка пассажиров в неположенном месте – 225 гривен.

Отказ водителя перевозить льготников – 170 гривен.

Нарушение режима и отдыха водителя – 340 гривен.

Отсутствие второго водителя на маршруте, который превышает более 500 км – 170 гривен.

Штрафы для водителей такси:

Перевозка пассажиров без лицензии – от 17 до 34 тысячи гривен

Остановка и посадка людей в специальных местах для такси, но без лицензии – 510 гривен.

Отсутствие тахографа (аппарата, который контролирует режим работы и отдыха, а также контролирует допустимую скорость, является обязательным для международных перевозок) – 680 гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве водителей начнут по-новому штрафовать за неправильную парковку.

А также рассказывали о том, что велосипедистам в Украине хотят ввести жесткие санкции.

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