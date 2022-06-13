Главные правила приема антибиотиков: никогда их не нарушайте!

Антибиотики применяются уже более ста лет в лечении опасных и серьезных заболеваний. Принимать их можно только по назначению врача, и медики постоянно повторяют - самолечение антибиотиками может привести к печальным последствиям. Их нельзя принимать бесконтрольно и по собственному усмотрению.

Правило 1. Любые антибиотики нужно принимать по назначению врача. Основное правило - использовать антибиотики только в тех случаях, когда без них обойтись нельзя.

Правило 2. Записывайте всю информацию о приеме антибиотиков. Когда, как, по какому курсу, от каких заболеваний. Особенно, если антибиотик назначен ребенку.

Правило 3. Никогда не просите своего врача назначить вам курс антибиотиков. Тем более для профилактики.

Правило 4. Сдайте анализ на бактериальный посев и прикрепите результаты в медкарту - так врач сможет подобрать вам подходящий препарат. Этот анализ покажет реакцию организма на разные препараты, так как организм на какие-то может реагировать слабо или же он просто не будет эффективен.

Правило 5. Строго придерживайтесь времени и кратности приема. И обязательно придерживайтесь равных промежутков между приемами препарата. Это нужно для поддержки постоянной концентрации антибиотика в крови.

Правило 6. Принимать антибиотик нужно столько, сколько прописывает врач. Обычно достаточно 5-7 дней. Иногда срок приема антибиотика составляет 10-14 дней.

Правило 7. Придерживайтесь курса лечения. Не вздумайте прекращать прием препарата сразу, как только почувствовали облегчение.

Правило 8. Не пытайтесь самостоятельно корректировать дозировку антибиотика. Применение в малых дозах опасно, так как могут возникнуть стойкие к лекарствам бактерии. Увеличивать дозы тоже нельзя - могут быть побочные эффекты и передозировка.

Правило 9. Придерживайтесь инструкции и рекомендаций врача по поводу того, когда нужно принять препарат - до еды или после. Это имеет большое значение. А запивать антибиотик нужно обычной негазированной водой.

Правило 10. Принимайте пробиотики. Во время лечения антибиотиками стоит дополнительно принимать препараты, которые восстанавливают природную микрофлору.

Правило 11. При лечении антибиотиками придерживайтесь специальной диеты. Откажитесь от жирных продуктов, жареной, копченой и консервированной пищи, исключите алкоголь и кислые фрукты.