Названы самые распространенные ошибки в хранении лекарств дома: не делайте так

Лекарства могут потерять свою эффективность, если их неправильно хранить. Поэтому стоит не допускать ошибок в их хранении дома.

Какие ошибки чаще всего допускают люди - читайте ниже .

Хранить все в одной коробке

Есть люди, которые держат все лекарства в одной большой коробке без разделителей. Однако, так делать не нужно, ведь в экстренной ситуации понадобится много времени на попытки найти нужный препарат.

Также когда все хранится вперемешку, то сложно отследить сроки окончания годности. Как следствие, бывают случаи, когда срочно требуется препарат, но его принимать уже нельзя.

Можно принять не то лекарство

Наилучшим решение будет поделить лекарство по назначению. Например, в коридоре хранить маленькую коробку с пластырями, на кухне - средства, которые необходимы при порезах и ожогах. А в отдельной коробке как можно дальше от детей стоит хранить антибиотики и сильнодействующие препараты.

Кроме того, если в вашей семье есть люди со слабым сердцем, диабетом, аллергией, то нужно завести экстренную коробку и собрать в ней все необходимое для первой помощи.

Как правильно хранить лекарства (freepik)

Нельзя держать лекарство в ванной комнате

Производители лекарств говорят, что лекарство следует держать в сухом месте при комнатной температуре. Поэтому в ванной препараты лучше не хранить.

Не читать инструкции по хранению

Самой распространенной ошибкой является не читать в инструкции о способе хранения лекарств. Все потому, что есть препараты, которые нужно держать в холодильнике.

Обычно в холодильник нужно убирать мази и ампулы. Под них лучше выделить одну из полок холодильника и убедиться, что температурный режим выставлен правильно.

Хранить лекарства без упаковок

Как известно, чтобы в аптечку уместилось как можно больше лекарств, многие выбрасывают картонные упаковки и инструкции. Однако, стоит помнить, что в нужный момент времени на поиск способа применения в интернете может просто не быть.

К тому же упаковка защищает лекарства против солнечных лучей и влажности.

Стоит добавить, что всегда стоит проверять, какая еда и напитки могут взаимодействовать с вашими лекарствами. Особенно нужно избегать грейпфрутового сока. В зависимости от употребляемого лекарственного средства этот сок способен снизить или повысить абсорбцию, это может привести к передозировке.

К тому же есть определенные лекарства, которые не нужно принимать с продуктами с большим содержанием кальция из-за того, что они влияют на способность организма абсорбировать препарат. Также вы должны спросить у врача относительно употребления алкоголя, который способен превратить возможные нетяжелые побочные реакции в очень угрожающие.