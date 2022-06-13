Головні правила прийому антибіотиків: ніколи їх не порушуйте!

Антибіотики застосовуються вже понад сто років в лікуванні небезпечних і серйозних захворювань. Приймати їх можна тільки за призначенням лікаря, і медики постійно повторюють - самолікування антибіотиками може призвести до сумних наслідків. Їх не можна приймати безконтрольно і на власний розсуд.

Правило 1. Будь-які антибіотики потрібно приймати за призначенням лікаря. Основне правило - використовувати антибіотики тільки в тих випадках, коли без них обійтися не можна.

Правило 2. Записуйте всю інформацію про прийом антибіотиків. Коли, як, за яким курсом, від яких захворювань. Особливо, якщо антибіотик призначений дитині.

Правило 3. Ніколи не просіть свого лікаря призначити вам курс антибіотиків. Тим більше для профілактики.

Правило 4. Здайте аналіз на бактеріальний посів і прикріпіть результати в медкарту - так лікар зможе підібрати вам відповідний препарат. Цей аналіз покаже реакцію організму на різні препарати, бо організм на якісь може реагувати слабо або ж він просто не буде ефективний.

Правило 5. Строго дотримуйтеся часу і кратності прийому. І обов'язково дотримуйтеся рівних проміжків між прийомами препарату. Це потрібно для підтримки постійної концентрації антибіотика в крові.

Правило 6. Приймати антибіотик потрібно стільки, скільки прописує лікар. Зазвичай достатньо 5-7 днів. Іноді термін прийому антибіотика становить 10-14 днів.

Правило 7. Дотримуйтеся курсу лікування. Не здумайте припиняти прийом препарату відразу, як тільки відчули полегшення.

Правило 8. Не намагайтеся самостійно коригувати дозування антибіотика. Застосування в малих дозах небезпечно, через те, що можуть виникнути стійкі до ліків бактерії. Збільшувати дози теж не можна - можуть бути побічні ефекти та передозування.

Правило 9. Дотримуйтеся інструкції та рекомендацій лікаря з приводу того, коли потрібно прийняти препарат - до їжі або після. Це має велике значення. А запивати антибіотик потрібно звичайною негазованою водою.

Правило 10. Приймайте пробіотики. Під час лікування антибіотиками варто додатково приймати препарати, які відновлюють природну мікрофлору.

Правило 11. При лікуванні антибіотиками дотримуйтеся спеціальної дієти. Відмовтеся від жирних продуктів, смаженої, копченої та консервованої їжі, виключіть алкоголь і кислі фрукти.