Главное вовремя переобуться: Киве припомнили протест против 23 февраля

Нардепу Илье Киве вспомнили его протест против празднования 23 февраля
Илья Кива в очередной раз попал в скандал, связанный с Днем защитника отечества 23 февраля. Дело в том, что в сети вспомнили, как в 2015 году нардеп был ярым противником празднования в Украине советского праздника.
Так, Кива ранее на своей странице в Facebook просил украинцев не поздравлять его с 23 февраля, поскольку это праздник армии государства, которое уничтожает украинскую нацию. В 2015 году нардеп также призывал ценить все украинское, включая день украинской армии, который отмечается 6 декабря.
Скриншот: facebook.com/babaandkit
В 2016 году Кива опубликовал фото вместе с Корчинским, и написал, что пока все празднуют Новый год, они готовят план "тотальной утилизации ваты". При этом уже в 2020 году он послал власть, которая устроила декоммунизацию, и поздравил всех украинцев с 23 февраля. Об этом напомнили в паблике "Баба і кіт" на Facebook.
Скриншот: facebook.com/babaandkit
Сегодня, 24 февраля, Кива написал еще один пост, в котором призвал украинцев трезветь и приходить в себя, а также отметил, что раньше просто ошибался.
Скриншот с Facebook
Пользователи сети прокомментировали изменчивое мнение нардепа.
Скриншоты с Facebook