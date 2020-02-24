Головне вчасно перевзутися: Ківі пригадали протест проти 23 лютого

Ілля Ківа в черговий раз потрапив в скандал, пов'язаний з Днем захисника вітчизни 23 лютого. Справа в тому, що в мережі згадали, як у 2015 році нардеп був затятим противником святкування в Україні радянського свята.

Так, Ківа раніше на своїй сторінці у Facebook просив українців не вітати його з 23 лютого, оскільки це свято армії держави, яке нищить українську націю. У 2015 році нардеп також закликав цінувати все українське, включаючи день української армії, який відзначається 6 грудня.

Скріншот: facebook.com/babaandkit

В 2016 році Ківа опублікував фото разом з Корчинським, і написав, що поки всі святкують Новий рік, вони готують план "тотальної утилізації вати". При цьому вже в 2020 році він послав владу, яка влаштувала декомунізацію, і привітав усіх українців з 23 лютого. Про це нагадали в пабліку "Баба і кіт" на Facebook.

Скріншот: facebook.com/babaandkit

Сьогодні, 24 лютого, Ківа написав ще один пост, в якому закликав українців тверезіти і приходити в себе, а також зазначив, що раніше просто помилявся.

Скріншот з Facebook

Користувачі мережі прокоментували мінливу думку нардепа.

Ось воно обличчя політика. Головне правильно зорієнтуватися. Сьогодні говорить те, що вигідно саме сьогодні, а завтра буде видно, що треба говорити;

Ніякий він не хворий і не ідіот, він вміло відпрацьовує баблішко;

Ще один доказ, що еволюція людини має і зворотну дію;

Для Ківи головне вчасно перевзутися ... але він забув, що рукописи не горять... тепер на ефірах NewsOne істерить, так дбає про простих громадян, гидко дивитися;

Мужик сказав! Мужик передумав!

То раніше були вороги, а зараз годувальники.

Скріншоти з Facebook