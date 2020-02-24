Головне вчасно перевзутися: Ківі пригадали протест проти 23 лютого

Нардепу Іллі Ківі згадали його протест проти святкування 23 лютого
Ілля Ківа в черговий раз потрапив в скандал, пов'язаний з Днем захисника вітчизни 23 лютого. Справа в тому, що в мережі згадали, як у 2015 році нардеп був затятим противником святкування в Україні радянського свята.
Так, Ківа раніше на своїй сторінці у Facebook просив українців не вітати його з 23 лютого, оскільки це свято армії держави, яке нищить українську націю. У 2015 році нардеп також закликав цінувати все українське, включаючи день української армії, який відзначається 6 грудня.
Скріншот: facebook.com/babaandkit
В 2016 році Ківа опублікував фото разом з Корчинським, і написав, що поки всі святкують Новий рік, вони готують план "тотальної утилізації вати". При цьому вже в 2020 році він послав владу, яка влаштувала декомунізацію, і привітав усіх українців з 23 лютого. Про це нагадали в пабліку "Баба і кіт" на Facebook.
Скріншот: facebook.com/babaandkit
Сьогодні, 24 лютого, Ківа написав ще один пост, в якому закликав українців тверезіти і приходити в себе, а також зазначив, що раніше просто помилявся.
Скріншот з Facebook
Користувачі мережі прокоментували мінливу думку нардепа.
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