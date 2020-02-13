Главное – это любовь: невероятная история бойца ВСУ, который потерял ногу

Трогательная история любви бойца ВСУ (Коллаж РБК-Украина)

Украинский боец лишился ноги в ООС, но не сдается благодаря своей жене

Защитник Украины боец Владимир Мацко получил серьезную травму в зоне боевых действий. Врачи вынуждены были ампутировать ему ногу. Пока он находился в госпитале на лечении и реабилитации, его супруга родила ему второго сына.

Трогательную историю любви рассказала на своей странице советница председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа. Она отметила, что история любви бойца 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр" Владимира Мацко и его супруги, никого не оставит равнодушным.

"28 января этого года во время выполнения боевого задания произошел подрыв, и Володя потерял нижнюю конечность, такую же травму получил его собрат", - написала она и добавила, что Мацко сначала эвакуировали в 59-й мобильный госпиталь, потом отправили в Харьков, а уже оттуда – в Киевский госпиталь.

Владимир Мацко (Фото: facebook.com/tpguba)

Там его ожидала приятная новость от любимой жены. Она сообщила, что родила ему второго сына.

"3 февраля, только мы по эвакуации приземлились в аэропорту Киева, мне позвонила моя любимая жена Вика и сказала: "Поздравляю, дорогой! Я только что родила тебе второго сына! Не беспокойся, у нас все хорошо, лечись спокойно", - рассказал Владимир Мацко.

Татьяна Губа добавила, что жена Владимира Вика очень самостоятельная, трудолюбивая и ответственная женщина.

"Она взрослая не по годам. Ей всего 20, а она воспитывает уже двоих сыновей. Володя гордится, что у него такой надежный тыл и очень любит свою жену", - отметила советница.

Виктория Мацко (Фото: facebook.com/tpguba)

Владимир Мацко пообещал, что после протезирования обязательно примет участие в соревнованиях "Игр непокоренных".

История любви бойца ВСУ и его супруги растрогала пользователей сети, и они оставили множество теплых пожеланий и комментариев под постом. Они пожелали Владимиру скорейшего восстановления и поздравили молодую семью с пополнением.