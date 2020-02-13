Головне – це любов: неймовірна історія бійця ВСУ, який втратив ногу

Зворушлива історія кохання бійця ВСУ (Колаж РБК-Україна)

Український боєць втратив ногу в ООС, але не здається завдяки своїй дружині

Захисник України боєць Володимир Мацко отримав серйозну травму у зоні бойових дій. Лікарі змушені були ампутувати йому ногу. Поки він знаходився в госпіталі на лікуванні й реабілітації, його дружина народила йому другого сина.

Зворушливу історію кохання розповіла на своїй сторінці радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа. Вона зазначила, що історія любові бійця 93-ї бригади ЗСУ "Холодний Яр" Володимира Мацко і його дружини, нікого не залишить байдужим.

"28 січня цього року під час виконання бойового завдання стався підрив, і Володя втратив нижню кінцівку, таку ж травму отримав його побратим", - написала вона і додала, що Мацько спочатку евакуювали до 59-ї мобільний госпіталь, потім відправили до Харкова, а вже звідти – в Київський госпіталь.

Володимир Мацко (Фото: facebook.com/tpguba)

Там його чекала приємна новина від коханої дружини. Вона повідомила, що народила йому другого сина.

"3 лютого, тільки ми з евакуації приземлилися в аеропорту Києва, мені подзвонила моя улюблена дружина Віка і сказала: "Вітаю, коханий! Я тільки що народила тобі другого сина! Не турбуйся, у нас все добре, лікуйся спокійно", - розповів Володимир Мацко.

Тетяна Губа додала, що дружина Володимира Віка дуже самостійна, працьовита та відповідальна жінка.

"Вона доросла не по роках. Їй всього 20, а вона виховує вже двох синів. Володя пишається, що у нього такий надійний тил і дуже любить свою дружину", - зазначила радниця.

Вікторія Мацко (Фото: facebook.com/tpguba)

Володимир Мацко пообіцяв, що після протезування обов'язково візьме участь в змаганнях "Ігор нескорених".

Історія кохання бійця ЗСУ і його дружини зворушила користувачів мережі, і вони залишили безліч теплих побажань і коментарів під постом. Вони побажали Володимиру якнайшвидшого відновлення і привітали молоду сім'ю з поповненням.