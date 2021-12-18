Главная елка Украины зажгла огни: невероятной красоты видео

В Киеве в субботу, 18 декабря, на Софийской площади торжественно зажгли праздничные огни на главной елке страны.
Об этом сообщили в КГГА.
Так, в этом году главную елку страны, которая имеет высоту 31 метр, украшают 20 000 игрушек красно-золотого цвета и яркая гирлянда длиной 10 километров в виде большого купола.
На праздничной локации обустроили крупнейший в Европе рождественский вертеп, который будет стоять до 16 января 2022 года.
Также вокруг памятника Богдану Хмельницкому будет работать каток в виде тоннеля, а на Владимирском проезде – ярмарочный городок.
Кроме того, на площади работают детские аттракционы, фотозоны и ярмарка с фудкортом.
Ранее мы сообщали, что в Киеве у посетителей праздничных локаций должны быть документы.
Также мы писали, что в Украине начали продавать новогодние елки.