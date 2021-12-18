Главная елка Украины зажгла огни: невероятной красоты видео

Так, в этом году главную елку страны, которая имеет высоту 31 метр, украшают 20 000 игрушек красно-золотого цвета и яркая гирлянда длиной 10 километров в виде большого купола.

На праздничной локации обустроили крупнейший в Европе рождественский вертеп, который будет стоять до 16 января 2022 года.

Также вокруг памятника Богдану Хмельницкому будет работать каток в виде тоннеля, а на Владимирском проезде – ярмарочный городок.

Кроме того, на площади работают детские аттракционы, фотозоны и ярмарка с фудкортом.

В Киеве зажгли главную елку страны (kyivcity.gov.ua)