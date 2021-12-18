Головна ялинка України запалила вогні: неймовірної краси відео

У Києві в суботу, 18 грудня, на Софійській площі урочисто засвітили святкові вогні на головній ялинці країни.

Про це повідомили в КМДА .

Окрім того, на площі працюють дитячі атракціони, фотозони та ярмарок із фудкортом.

Також навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому працюватиме ковзанка у вигляді тунелю, а на Володимирському проїзді – ярмаркове містечко.

На святковій локації облаштували найбільший у Європі Різдвяний вертеп, який стоятиме до 16 січня 2022 року.

Так, цьогоріч головну ялинку країни, яка має висоту 31 метр, прикрашають 20 000 іграшок червоно-золотого кольору та яскрава гірлянда завдовжки 10 кілометрів у вигляді великого купола.

Раніше ми повідомляли, що у Києві в відвідувачів святкових локацій повинні бути документи.

Також ми писали, що в Україні почали продавати новорічні ялинки.