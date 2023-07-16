Глаукома "помолодела". Как уберечься от коварной болезни
Человеческий глаз - уникальный орган, способный к бесперебойной и напряженной работе. Однако болеть он может так же, как и другие части нашего организма.
Что такое глаукома, каковы ее симптомы и методы лечения, а также возможно ли уберечься от этой болезни, читайте ниже в материале Styler.
Что известно о глаукоме
В здоровом глазу человека, благодаря балансу притока и оттока жидкости, постоянно поддерживается определенное давление.
Глаукома - офтальмологическое заболевание. Оно характеризуется постоянным или периодическим повышением внутриглазного давления вследствие:
- повышения выработки внутриглазной жидкости
- осложнения или отсутствия оттока внутриглазной жидкости природными путями
В сущности, когда циркуляция жидкости нарушается, она начинает накапливаться. Вследствие этого и растет внутриглазное давление.
При таких условиях зрительный нерв и другие структуры глаза имеют повышенную нагрузку. Нарушается кровоснабжение глаза.
Из-за этого атрофируется глазной нерв - зрительные сигналы перестают поступать в головной мозг.
Специалисты отличают две основные формы глаукомы:
- Открытоугольная (составляет более 90% случаев заболевания этим недугом) - когда доступ к естественной дренажной системе глаза открыт, но нарушены ее функции
- Закрытоугольная - когда доступа к естественной дренажной системе глаза нет
Симптомы заболевания
Глаукома - болезнь коварная и непредсказуемая. Сначала она может протекать практически незаметно, но со временем - привести к слепоте.
При глаукоме уменьшаются, прежде всего, периферическое и боковое зрение, сужается поле зрения. По мере прогрессирования заболевания возникает нарушение центрального зрения.
Врачи советуют внимательно относиться к своим глазам и немедленно посетить офтальмолога, если есть хотя бы один из симптомов:
- происходит сужение поля зрения
- заметное увлажнение и покраснение слизистых на постоянной основе
- имеется чувство пелены, "преграды" перед глазами
- в глазах ощущается боль или другой дискомфорт
- при взгляде на свет возникают радужные круги
- происходит снижение ночного зрения
Лечение глаукомы
Глаукома диагностируется у миллионов людей во всем мире. Если недуг не лечить, можно полностью утратить способность видеть.
Специалисты выделяют четыре основные стадии развития глаукомы:
- Первая (начальная) - появление слепого пятна, мешающего взгляду
- Вторая (развитая) - характеризуется устойчивым сужением поля зрения с внутренней (носовой) стороны
- Третья (далеко зашедшая) - сужение поля зрения с разных сторон или сохранение некоторых его участков
- Четвертая (терминальная) - характеризуется потерей предметного зрения с сохранением светоощущения, или полной потерей зрения, слепотой
Программа профилактики и лечения глаукомы направлена на уменьшение внутриглазного давления человека. Она подбирается в зависимости от формы, стадии и сопутствующих болезней.
Лечение глаукомы может быть:
- консервативным (медикаментозным) - заключается в подборе специальных препаратов после тщательного диагностического обследования
- хирургическим (в том числе лазерным) - направлено на создание дополнительных путей оттока внутриглазной жидкости без применения лекарственных средств
Можно ли уберечься от болезни
Заболеть глаукомой, к сожалению, может каждый. В то же время, по словам профессора, заведующего кафедрой офтальмологии Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца Дмитрия Жабоедова, существуют основные факторы риска, которые увеличивают такую вероятность:
- возраст
- вредные привычки
- образ жизни
- генетика
Ученый подчеркнул, что сейчас глаукома "помолодела". Иногда на прием пациенты приходят всей семьей - от бабушек и дедушек, до детей и внуков.
Среди основных методов профилактики болезни - ежегодный осмотр у офтальмолога и измерение глазного давления. Это поможет выявить недуг на ранней стадии и предотвратить его прогрессирование.
Рекомендуется также сканировать сетчатку с помощью современного оптического томографа, ведь даже если человек не жалуется на зрение, диагностика выявит изменения, ведущие к опасному заболеванию.
В заключение, эксперты советуют всегда заботиться о здоровье глаз и организма в целом:
- ограничивать психоэмоциональные и физические нагрузки
- не держать голову в наклоненном состоянии в течение длительного времени
- всегда работать и отдыхать с хорошим освещением, без резких "перепадов"
- избавиться от вредных привычек (в том числе курения, которое негативно влияет на состояние сосудов)
- отказаться от одежды, способствующей нарушению кровообращения головы и шеи
- заботиться об отсутствии зрительной усталости (давать глазам отдыхать в течение 10-15 минут каждый час)
- полноценно питаться (меньше сахара и жиров, больше рыбы, овощей и фруктов)
- отдыхать и спать не менее 7 часов в сутки
- совершать регулярные прогулки на свежем воздухе
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