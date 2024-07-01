Glastonbury 2024: найяскравіші моменти найкрутішого фестивалю Європи (фото і відео)

З 26 по 30 червня 2024 року відбувся грандіозний музичний фестиваль Glastonbury (Гластенбері), який щорічно проводить на Worthy Farm у англійському графстві Сомерсет.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про найяскравіші моменти фесту, який вважається найкрутішим і найатмосфернішим у Європі.

Як пройшов Glastonbury 2024

Цього року фестиваль був одним з наймасштабніших та найяскравіших за всю історію.

Glastonbury вважається найкрутішим фестивалем Європи (фото: instagram.com/glastofest)

Хедлайнером першого дня стала Dua Lipa. Її виступ був сповнений енергії та танців, а публіка з радістю співала разом з нею.

У суботу на знаменитій сцені Pyramid Stage виступила група Coldplay. Їхній виступ був емоційним та зворушливим, а публіка насолоджувалася хітами, такими як "Yellow", "Viva la Vida" та "Fix You".

Головним артистом неділі була американська співачка SZA.

Також на фестивалі виступали Arctic Monkeys, Fontaines D.C., Keane, Avril Lavigne, The Killers, Idles, The National, Squeeze, Seventeen і навіть Бірмінгемський королівський балет.

Цього року на фестивалі знаменита сербська художниця Марина Абрамович провела перформанс у костюмі знака пацифік. Художниця закликала глядачів провести сім хвилин у тиші, щоб "відчути позитивну енергію всесвіту" та виступати у вигляді оплоту проти жахів війни та насильства.

Марина Абрамович (фото: instagram.com/glastofest)

"Це був справжнє свято музики, мистецтва та єднання людей", - пишуть музичні ЗМІ про Glastonbury.

Що відомо про Glastonbury

Glastonbury - це щорічний фестиваль сучасного виконавчого мистецтва, який традиційно проходить протягом п'яти днів наприкінці червня в Англії.

Він вважається одним з найвідоміших та наймасштабніших музичних фестивалів у світі, який збирає сотні тисяч людей з різних куточків планети.

Фестиваль був заснований у 1970 році і з того часу проводиться щороку, за винятком 1978, 1981, 1982, 1987, 1992 та 2020 років.

Glastonbury пропонує широкий спектр музичних жанрів, включаючи рок, поп, електронну музику, хіп-хоп, фолк, джаз та багато іншого. Окрім музики, на фестивалі можна побачити театральні вистави, циркові шоу, комедійні виступи, виставки та інші розваги.

Фест мав значний вплив на розвиток музичної культури у світі. Він вважається одним з найважливіших фестивалів у історії. На сценах фестивалю у різні роки виступали такі поп- і рок-ікони, як David Bowie, The Rolling Stones, Radiohead, Beyoncé, Jay-Z, Ed Sheeran та інші.