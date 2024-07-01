Glastonbury 2024: самые яркие моменты крутейшего фестиваля Европы (фото и видео)

С 26 по 30 июня 2024 г. состоялся грандиозный музыкальный фестиваль Glastonbury (Гластенбери), который ежегодно проводит на Worthy Farm в английском графстве Сомерсет.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о самых ярких моментах фестиваля, который считается самым крутым и атмосферным в Европе.

Как прошел Glastonbury 2024

В этом году фестиваль был одним из самых масштабных и ярких за всю историю.

Glastonbury считается самым крутым фестивалем Европы (фото: instagram.com/glastofest)

Хедлайнером первого дня стала Dua Lipa. Ее выступление было полно энергии и танцев, а публика с радостью пела вместе с ней.

В субботу на знаменитой сцене Pyramid Stage выступила группа Coldplay. Их выступление было эмоциональным и трогательным, а публика наслаждалась хитами, такими как "Yellow", "Viva la Vida" и "Fix You".

Главным артистом воскресенья была американская певица SZA.

Также на фестивале выступали Arctic Monkeys, Fontaines DC, Keane, Avril Lavigne, The Killers, Idles, The National, Squeeze, Seventeen и даже Бирмингемский королевский балет.

В этом году на фестивале знаменитая сербская художница Марина Абрамович провела перформанс в костюме пацифика. Художница призвала зрителей провести семь минут в тишине, чтобы "ощутить положительную энергию вселенной" и выступать в виде оплота против ужасов войны и насилия.

Марина Абрамович (фото: instagram.com/glastofest)

"Это был настоящий праздник музыки, искусства и единения людей", - пишут музыкальные СМИ о Glastonbury.

Что известно о Glastonbury

Glastonbury - это ежегодный фестиваль современного исполнительного искусства, который традиционно проходит в течение пяти дней в конце июня в Англии.

Он считается одним из самых известных и масштабных музыкальных фестивалей в мире, который собирает сотни тысяч людей из разных уголков планеты.

Фестиваль был основан в 1970 году и с тех пор проводится ежегодно, за исключением 1978, 1981, 1982, 1987, 1992 и 2020 годов.

Glastonbury предлагает широкий спектр музыкальных жанров, включая рок, поп, электронную музыку, хип-хоп, фолк, джаз и многое другое. Кроме музыки, на фестивале можно увидеть театральные представления, цирковые шоу, комедийные выступления, выставки и другие развлечения.

Фест оказал значительное влияние на развитие музыкальной культуры в мире. Он считается одним из самых важных фестивалей в истории. На сценах фестиваля в разные годы выступали такие поп- и рок-иконы как David Bowie, The Rolling Stones, Radiohead, Beyoncé, Jay-Z, Ed Sheeran и другие.