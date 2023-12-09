Гирлянды "убивают" ваше здоровье. Худшие цвета "огоньков", которых стоит избегать

Гирлянды - популярные украшения, без которых трудно представить празднование Рождества и Нового года. Впрочем, доктор и психолог Кэтрин Холл предупреждает, что некоторые огоньки могут "убивать" здоровье человека, ведь способны портить сон.

Почему гирлянды могут вредить здоровью и сну

По словам эксперта, огоньки, которые всем так нравятся, действительно могут быть очень вредными. Как оказалось, они способны ухудшать сон.

"Быть под влиянием интенсивного, яркого или мерцающего света перед сном - это ошибка гигиены сна. Ослепительные огни, которые мы все любим во время праздничного сезона, посылают неправильный сигнал в ваш мозг, нарушая выработку мелатонина и препятствуя вашему циклу сна", - пояснила Холл. .

Почему гирлянды опасны (фото: freepik com)

Каких цветов следует избегать

Свет от гирлянд синего цвета, считает эксперт, особенно вреден вечером, поскольку он угнетает выработку мелатонина и нарушает суточный ритм.

"Синий свет часто встречается в искусственном освещении, особенно в телефонах и светодиодных лампах, из-за его стимулирующего эффекта, который провоцирует появление лишнего внимания. Он негативно влияет на ваш цикл сна", - отметила Холл.

Также следует избегать разноцветных огоньков, хотя визуально они могут быть очень красивыми. Они излучают спектр цветов, которые могут нарушить регуляцию мелатонина и мешать спокойному сну.

Не следует включать и режим "мерцания". Когда огоньки начинают "бегать" и "мигать", они вызывают неправильную реакцию мозга. Такие гирлянды создают излишнюю визуальную стимуляцию, которая потом будет мешать вам засыпать.

Какой цвет гирлянд полезен или не вредит сну (фото: freepik com)

Как уберечься от вредного воздействия гирлянд

Конечно, немногие хотят отказываться от огоньков, ведь они очень красивы и создают праздничное настроение. Поэтому Холл советует выбирать более нейтральные цвета или ввести "график работы" гирлянд.

"Позвольте выработке мелатонина следовать своему естественному суточному ритму, выключив синий, разноцветный или мерцающий свет за два часа до сна. Это поспособствует более плавному переходу ко сну и улучшит его качество", - пояснила эксперт.