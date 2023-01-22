Гіркота в роті може бути симптомом десятка хвороб: що важливо знати

Гіркота в роті може виникати з різних причин - від простих "побочок" від ліків, через вагітність або ж сигналізувати про серйозні патології.
Що значить, коли життя почало "гірчати", розповіли лікарі медичного центру Алерто в Instagram.
Лікарі кажуть, що гіркота в роті - це не просто незручність та дискомфорт. Цим симптомом організм сигналізує про певні порушення в організмі.
Серед них можуть бути такі:
Зрозуміло, що причини можуть бути настільки різними, що самодіагностика не допоможе.
Виявити точне джерело проблем може тільки лікар після відповідного обстеження. Спершу треба звернутися до сімейного лікаря, який швидше за все направить вас на обстеження до гастроентеролога.
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