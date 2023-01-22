Горечь во рту может быть симптомом десятка болезней: что важно знать

Горечь во рту может возникать по разным причинам – от простых "побочек" от лекарств, из-за беременности или же сигнализировать о серьезных патологиях.
Что значит, когда жизнь начала "горчать", рассказали врачи медицинского центра Алерто в Instagram.
Врачи говорят, что горечь во рту – это не просто неудобство и дискомфорт. Этим симптомом организм сигнализирует об определенных нарушениях в организме.
Среди них могут быть следующие:
Понятно, что причины могут быть настолько разными, что самодиагностика не поможет.
Выявить точный источник проблем может только врач после соответствующего обследования. Сначала нужно обратиться к семейному врачу, который, скорее всего, направит вас на обследование к гастроэнтерологу.
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