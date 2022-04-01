Гипертонический криз: как вовремя распознать, оказать помощь и когда срочно нужна "скорая"

Во время войны многие украинцы из-за стресса жалуются на повышение артериального давления, что может длиться от нескольких минут до нескольких часов и даже дней. Если же давление повышается резко, может произойти гипертонический криз.
Об этом рассказала группа врачей-блогеров, ведущих страницу sviy.doc в Instagram.
Гипертонический криз (ГК) - это внезапное значительное повышение артериального давления (АД) от нормального или повышенного уровня: систолического АД на 20-100 мм рт. ст., диастолического АД - на 10-50 мм рт. ст. или до 210/120 мм рт. ст.
Самыми распространенными последствиями ГК являются инсульт, отек легких, острый инфаркт и так далее.
Человек, переживающий кризис, может испытывать или не испытывать никаких симптомов. От этого и будет зависеть тактика помощи:
Все пациенты, имеющие такие симптомы, нуждаются в немедленном вызове скорой помощи.
Если вышеуказанных симптомов нет, АД можно снижать в домашних условиях таблетированно.
Снижать давление надо "мягко", постепенно, не более чем на 25% за первые часы. Затем - осторожно до нормализации состояния в течение следующих 24-48 часов.
Быстрое снижение давления может привести к инсульту.
Лучший вариант - гипотензивный препарат, который входит в вашу схему лечения артериальной гипертензии (АГ). Таблетки необходимо положить под язык и держать до тех пор, пока они не растворятся. Если через 30 минут улучшений не отмечается, то можно принять еще раз препарат, но, в общем, не более двух раз.
Альтернативой могут быть препараты "скорой помощи" (один из них):
Если к высокому давлению добавляется пульс более 90 ударов в минуту, надо принять:
Помните о том, что это лекарство короткого действия, действуют в среднем 3-6 часов, затем снова может быть высокое АД.
Их эффективность не доказана, побочных эффектов многовато, а время будет потеряно.
Принимайте препараты для лечения АГ постоянно. Так вы снизите до минимума риск возникновения кризов.
Если давление все равно остается высоким, или кризы наблюдаются часто - обратитесь к своему врачу для коррекции терапии.
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