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Гипертонический криз: как вовремя распознать, оказать помощь и когда срочно нужна "скорая"

Фото: как вовремя распознать гипертонический криз (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Во время войны многие украинцы из-за стресса жалуются на повышение артериального давления, что может длиться от нескольких минут до нескольких часов и даже дней. Если же давление повышается резко, может произойти гипертонический криз.

Об этом рассказала группа врачей-блогеров, ведущих страницу sviy.doc в Instagram.

Гипертонический криз (ГК) - это внезапное значительное повышение артериального давления (АД) от нормального или повышенного уровня: систолического АД на 20-100 мм рт. ст., диастолического АД - на 10-50 мм рт. ст. или до 210/120 мм рт. ст.

Самыми распространенными последствиями ГК являются инсульт, отек легких, острый инфаркт и так далее.

Симптомы гипертонического криза

Человек, переживающий кризис, может испытывать или не испытывать никаких симптомов. От этого и будет зависеть тактика помощи:

  • Боль в груди может указывать на ишемию миокарда или инфаркт.
  • Боль в спине - расслоение аорты.
  • Появление одышки может говорить об отеке легких или застойной сердечной недостаточности.
  • Неврологические симптомы (сильная головная боль, судороги, нарушение зрения и изменение сознания) свидетельствует о гипертонической энцефалопатией.

Все пациенты, имеющие такие симптомы, нуждаются в немедленном вызове скорой помощи.

Если угрожающих симптомов нет

Если вышеуказанных симптомов нет, АД можно снижать в домашних условиях таблетированно.

Снижать давление надо "мягко", постепенно, не более чем на 25% за первые часы. Затем - осторожно до нормализации состояния в течение следующих 24-48 часов.

Быстрое снижение давления может привести к инсульту.

Что использовать

Лучший вариант - гипотензивный препарат, который входит в вашу схему лечения артериальной гипертензии (АГ). Таблетки необходимо положить под язык и держать до тех пор, пока они не растворятся. Если через 30 минут улучшений не отмечается, то можно принять еще раз препарат, но, в общем, не более двух раз.

Альтернативой могут быть препараты "скорой помощи" (один из них):

  • каптопрес 25-50 мг
  • фармадипин 3-5 капель
  • моксонидин 0,2-0,4 мг

Если к высокому давлению добавляется пульс более 90 ударов в минуту, надо принять:

  • анаприлин 10 мг
  • метопролол 25-50 мг.

Помните о том, что это лекарство короткого действия, действуют в среднем 3-6 часов, затем снова может быть высокое АД.

Что не стоит использовать

  • магнезию,
  • клофелин,
  • андипал,
  • травы,
  • БАДы

Их эффективность не доказана, побочных эффектов многовато, а время будет потеряно.

Кроме препаратов надо

  • обеспечить достаточное количество кислорода и свежего воздуха,
  • принять комфортное положение полусидя - такая поза нормализует процессы кровообращения и снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему,
  • нормализовать дыхание, делая медленные, глубокие вдохи и выдохи,
  • контролировать АД через 30 минут после приема лекарства (должно быть на 10-20 единиц ниже),
  • записывать показатели АД, а также время приема препаратов - эта информация понадобится врачам, если придется обратиться за медпомощью.

И помните!

Принимайте препараты для лечения АГ постоянно. Так вы снизите до минимума риск возникновения кризов.

Если давление все равно остается высоким, или кризы наблюдаются часто - обратитесь к своему врачу для коррекции терапии.

Ранее мы писали, как сбить высокое давление дома, когда нет возможности обратиться за медицинской помощью.

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гипертония