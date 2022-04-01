Гіпертонічний криз: як вчасно розпізнати, надати допомогу і коли терміново потрібна "швидка"

Гіпертонічний криз (ГК) - це раптове значне підвищення артеріального тиску (АТ) від нормального або підвищеного рівня: систолічного АТ на 20-100 мм рт. ст., діастолічного АТ - на 10-50 мм рт. ст. або до 210/120 мм рт. ст.

Найпоширенішими наслідками ГК є інсульт, набряк легень, гострий інфаркт та ін.

Симптоми гіпертонічного кризу

Людина, що переживає криз, може відчувати або не відчувати жодних симптомів. Від цього і буде залежати тактика допомоги:

Біль у грудях може вказувати на ішемію міокарда або інфаркт.

Біль у спині - розшарування аорти.

Поява задишки може говорити про набряк легень або застійну серцеву недостатність.

Неврологічні симптоми (сильний головний біль, судоми, порушення зору та зміна свідомості) свідчить про гіпертонічну енцефалопатію.

Всі пацієнти, що мають такі симптоми, потребують негайного виклику швидкої допомоги.

Якщо загрозливих симптомів нема

Якщо вищевказаних симптомів нема, АТ можна знижувати в домашніх умовах таблетовано.

Знижувати тиск треба "м'яко", поступово, не більше ніж на 25% за перші години. Потім - обережно до нормалізації стану протягом наступних 24–48 годин.

Швидке зниження тиску може призвести до інсульту.

Що використовувати

Найкращий варіант - гіпотензивний препарат, який входить до вашої схеми лікування артеріальної гіпертензії (АГ). Таблетки необхідно покласти під язик і тримати до тих пір, поки вони не розчиняться. Якщо через 30 хвилин поліпшень не відзначається, то можна прийняти ще раз препарат, але, в загальному, не більше двох разів.

Альтернативою можуть бути препарати "швидкої допомоги" (один з них):

каптопрес 25-50 мг

фармадипін 3-5 крапель

моксонідин 0,2-0,4 мг

Якщо до високого тиску додається пульс понад 90 ударів за хвилину, треба прийняти:

анаприлін 10 мг

метопролол 25-50 мг.

Пам'ятайте про те, що це ліки короткої дії, діють в середньому 3-6 годин, потім знову може бути високий АТ.

Що не варто використовувати

магнезію,

клофелін,

андіпал,

трави,

БАДи

Їхня ефективність не доведена, побічних ефектів забагато, а час буде втрачено.

Окрім препаратів треба

забезпечити достатню кількість кисню і свіжого повітря,

прийняти комфортне положення - напівсидячи - така поза нормалізує процеси кровообігу і знижує навантаження на серцево-судинну систему,

нормалізувати дихання, роблячи повільні, глибокі вдихи і видихи,

контролювати АТ через 30 хвилин після прийому ліків (має бути на 10-20 одиниць нижче),

записувати показники АТ, а також час прийому препаратів - ця інформація знадобиться лікарям, якщо доведеться звернутися за меддопомогою.

І пам'ятайте!

Приймайте препарати для лікування АГ постійно. Так ви знизите до мінімуму ризик виникнення кризів.

Якщо тиск все одно залишається високим, або кризи спостерігаються часто - зверніться до свого лікаря для корекції терапії.

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