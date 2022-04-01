Гіпертонічний криз: як вчасно розпізнати, надати допомогу і коли терміново потрібна "швидка"

Під час війни багато українців через стрес скаржаться на підвищення артеріального тиску, що може тривати від кількох хвилин до кількох годин і навіть днів. Якщо ж тиск підвищується різко, може статися гіпертонічний криз.
Об этом рассказала группа врачей-блогеров, ведущих страницу sviy.doc в Instagram.
Гіпертонічний криз (ГК) - це раптове значне підвищення артеріального тиску (АТ) від нормального або підвищеного рівня: систолічного АТ на 20-100 мм рт. ст., діастолічного АТ - на 10-50 мм рт. ст. або до 210/120 мм рт. ст.
Найпоширенішими наслідками ГК є інсульт, набряк легень, гострий інфаркт та ін.
Людина, що переживає криз, може відчувати або не відчувати жодних симптомів. Від цього і буде залежати тактика допомоги:
Всі пацієнти, що мають такі симптоми, потребують негайного виклику швидкої допомоги.
Якщо вищевказаних симптомів нема, АТ можна знижувати в домашніх умовах таблетовано.
Знижувати тиск треба "м'яко", поступово, не більше ніж на 25% за перші години. Потім - обережно до нормалізації стану протягом наступних 24–48 годин.
Швидке зниження тиску може призвести до інсульту.
Найкращий варіант - гіпотензивний препарат, який входить до вашої схеми лікування артеріальної гіпертензії (АГ). Таблетки необхідно покласти під язик і тримати до тих пір, поки вони не розчиняться. Якщо через 30 хвилин поліпшень не відзначається, то можна прийняти ще раз препарат, але, в загальному, не більше двох разів.
Альтернативою можуть бути препарати "швидкої допомоги" (один з них):
Якщо до високого тиску додається пульс понад 90 ударів за хвилину, треба прийняти:
Пам'ятайте про те, що це ліки короткої дії, діють в середньому 3-6 годин, потім знову може бути високий АТ.
Їхня ефективність не доведена, побічних ефектів забагато, а час буде втрачено.
Приймайте препарати для лікування АГ постійно. Так ви знизите до мінімуму ризик виникнення кризів.
Якщо тиск все одно залишається високим, або кризи спостерігаються часто - зверніться до свого лікаря для корекції терапії.
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Раніше ми писали, як збити високий тиск будинку, коли немає можливості звернутися за медичною допомогою.
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