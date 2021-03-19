Шкарлет высказался про отмену ВНО в Украине: "чтобы не было дискриминации"

По его словам, сейчас у министерства есть все необходимые инструменты для того, чтобы обеспечить дистанционное обучение в период локдауна без потери качества.

Так, прошлогодняя практика показала, что МОН может обеспечить его проведение в безопасных условиях даже при карантине, отметил Шкарлет.

Министр также добавил, что отмена ГИО не навредила образованию.

Чиновник убежден, что из-за адаптивного карантина дети в "красных" зонах имеют неравный доступ к обучению, что побудило министерство отказаться от проведения ГИО в этом году.

"Чтобы не было дискриминации детей, обучающихся онлайн и офлайн, всех поставили в равные условия", - сказал Шкарлет.

Как отметил председатель образовательного комитета Сергей Бабак, хотя дистанционное образование "не может заменить очное ни по качеству, ни по результатам", прошлогоднее ВНО показало, что результаты оказались лучше ожидаемых.