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Шкарлет высказался про отмену ВНО в Украине: "чтобы не было дискриминации"

Автор: Владимир Костырин

В Украине после отмены государственной итоговой аттестации в 2021 году для учеников 4 и 9 классов из-за ситуации с коронавирусом в стране, многих озаботил вопрос, что же будет с внешним независимым оцениванием. Глава Минобразования Сергей Шкарлет заверил, что ВНО проводить будут.

Об этом чиновник заявил в комментарии "Суспільному".

По его словам, сейчас у министерства есть все необходимые инструменты для того, чтобы обеспечить дистанционное обучение в период локдауна без потери качества.

Так, прошлогодняя практика показала, что МОН может обеспечить его проведение в безопасных условиях даже при карантине, отметил Шкарлет.

Министр также добавил, что отмена ГИО не навредила образованию.

Чиновник убежден, что из-за адаптивного карантина дети в "красных" зонах имеют неравный доступ к обучению, что побудило министерство отказаться от проведения ГИО в этом году.

"Чтобы не было дискриминации детей, обучающихся онлайн и офлайн, всех поставили в равные условия", - сказал Шкарлет.

Как отметил председатель образовательного комитета Сергей Бабак, хотя дистанционное образование "не может заменить очное ни по качеству, ни по результатам", прошлогоднее ВНО показало, что результаты оказались лучше ожидаемых.

Ранее мы рассказывали, как будут работать школы и детские сады в Киеве после ужесточения карантина.

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Новости Украины ученияМОНВНОобразованиешкола
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