Шкарлет висловився про скасування ЗНО в Україні: "щоб не було дискримінації"

За його словами, зараз у міністерства є всі необхідні інструменти для того, щоб забезпечити дистанційне навчання в період локдауну без втрати якості.

Так, минулорічна практика показала, що МОН може забезпечити його проведення у безпечних умовах навіть при карантині, зауважив Шкарлет.

Міністр також додав, що скасування ДПА не нашкодило освіті.

Чиновник переконаний, що через адаптивний карантин діти в "червоних" зонах мають нерівний доступ до навчання, що спонукало міністерство відмовитися від проведення ДПА в цьому році.

"Щоб не було дискримінації дітей, які навчаються онлайн і офлайн, всіх поставили в рівні умови", - сказав Шкарлет.

Як зазначив голова освітнього комітету Сергій Бабак, хоча дистанційна освіта "не може замінити очну ані за якістю, ані за результатами", торішнє ЗНО показало, що результати виявилися кращими, ніж очікувалося.